首屆閩台食安論壇 兩岸多項對接

2019-03-20 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首屆閩台食品安全高峰論壇暨產業對接會18日在福州市馬尾區舉行。閩台相關主管部門負責人、專家學者以及食品、金融、物流等行業的代表300餘人，就兩岸食品產業的政策、法律法規、技術創新、物流管理等話題展開交流探討。 中新社報導，福建省冷凍食品協會分別與台灣福建總商會、財團法人台灣技術服務社、福建農林大學食品科學學院、福建中檢華日食品安全檢測有限公司、新朝澎湃（福建）企業管理有限公司，以及中國銀行福建自貿試驗區福州片區分行等8家銀行簽訂合作協議，攜手共促兩岸食品產業對接合作。

福州經濟技術開發區管委會副主任、福州市馬尾區副區長林群慧表示，2018年，馬尾區水產品交易總量約2.5億噸，位居大陸前列。舉辦此次論壇，是進一步加強兩岸食品安全交流合作，提高兩岸食品安全水平，助力福建海洋食品產業健康發展的重要舉措。林群慧說，將立足馬尾區的產業優勢，進一步探索閩台兩岸融合發展的新路子，深化閩台經貿合作交流。

台灣福建總商會會長陳伸維認為，兩岸同胞攜手加強合作，可以讓兩岸食品安全不斷得到提升，從而維護兩岸人民的健康，加強兩岸的經貿合作。

財團法人台灣技術服務社董事長陳文慶表示，希望兩岸在冷鏈食品的安全方面，建立一個相互認可的檢驗制度和快驗快篩的綠色通關通道，希望兩岸百姓能及時享受安全的水產品。在台灣經營有機食品20餘年的台商張維豪，希望把台灣的優質大米帶進大陸市場。

在當天的論壇上，兩岸食品人才對接、銀企合作對接、檢測培訓服務對接、閩台海洋食品產業對接合作等活動也同時舉行。

兩岸業界決定通過共建實習平台、合作辦學、推薦就業等方式，促進兩岸食品人才交流，推動食品行業共同發展。