旅遊串連 粵港澳打造休閒灣區

2019-03-20 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東中山往來澳門「遊艇個人遊」客輪近年開通，揭開了廣東省口岸與澳門遊艇「個人遊」的新紀元，也為粵港澳遊艇個人遊邁出第一步。

新華社報導，新近出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱「規劃綱要」）明確指出，要構築「休閒灣區」，塑造「健康灣區」，可謂正當其時。

除了廣東和港澳之間「點對點」的個人遊遊艇服務，港澳之間客輪往來早已公交化，加上剛剛通車不久的港珠澳大橋，三地正編織起一張綿密的休閒旅遊網絡。

中國（深圳）綜合開發研究院新經濟研究中心執行主任曹鍾雄認為，粵港澳大灣區有7000萬左右人口，灣區人均GDP超過2萬美元，龐大的消費群體和較高的收入水平，構成了「休閒灣區」和「健康灣區」的社會需求。

在構築「休閒灣區」方面，規劃綱要提出推進大灣區旅遊發展，依託大灣區特色優勢及香港國際航運中心的地位，構建文化歷史、休閒度假、養生保健、郵輪遊艇等多元旅遊產品體系，豐富粵港澳旅遊精品路線，開發高鐵「一程多站」旅遊產品，建設粵港澳大灣區世界級旅遊目的地。

雲頂郵輪集團在香港、廣州和深圳均有母港。為響應構築「休閒灣區」，雲頂郵輪推出「一日夢享·大灣郵」體驗式郵輪遊：遊客在廣州南沙或香港登船，在一天內體驗郵輪的餐飲、娛樂、休閒服務，並可在航行途中欣賞包括港珠澳大橋在內的大灣區風光。

該公司總裁朱福明表示，粵港澳大灣區地理條件適宜，人口基數大，經濟發展水平高，大灣區內居民消費能力強，發展郵輪旅遊的潛力巨大。

澳門是遠近聞名的休閒旅遊勝地，去年接待入境遊客超過3580萬人次。近年來澳門著力打造「世界旅遊休閒中心」，也在規劃綱要中得到體現。規劃綱要還明確支持澳門「打造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地」，為澳門參與「休閒灣區」的建設指明了方向。

但粵港澳大灣區涉及三個關稅區、三種貨幣、三種法律制度，共建「休閒灣區」非一日之功。諸如此類的政策、法律方面障礙，依舊需要粵港澳三地協調商議和破解。

中國交通運輸協會郵輪遊艇分會常務副會長鄭煒航認為，粵港澳大灣區製造業集群優勢明顯，建議充分融合珠海、佛山、中山、惠州、東莞等地的產業鏈條，與香港、澳門、廣州、深圳的科技研發能力等優勢因素結合，將粵港澳大灣區打造成為具有國際競爭力的郵輪製造、修護基地。