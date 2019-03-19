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港留學生投稿日本《JUMP》漫畫雜誌 畫風被網友推爆

2019-03-19 22:35香港01 記者卡洛兒／報導

香港網友「風滾草」把漫畫投稿至日本雜誌《週刊少年Jump》參加比賽。圖擷取自fa...
香港網友「風滾草」把漫畫投稿至日本雜誌《週刊少年Jump》參加比賽。圖擷取自facebook專頁發文
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「夢想、熱血、勝利」都是不少日本漫畫的關鍵詞，一名在日本留學的香港男生，近日畫了一個有關地下Boxing（拳擊）的漫畫，毅然投稿至日本雜誌《週刊少年Jump》參加比賽。他在社交網站貼出自己的作品，希望更多巴絲打可以支持一下。網民看完作品都大讚樓主厲害，畫漫畫之餘又懂日文，又指畫風的確很有「JUMP風」，紛紛送上祝褔，「希望有日可以看到你的漫畫連載」。

香港網友「風滾草」在連登討論區和facebook專頁發文，指近日畫了一個共55頁有關地下Boxing的漫畫，投稿至《週刊少年Jump》，希望有興趣的巴絲打可以欣賞一下以作支持。他指有朋友是打拳擊的，因此漫畫取材會比較容易，自己亦喜歡這個題材，就嘗試以此創作。

22歲的阿草接受《香港01》訪問時表示，現正在日本留學，自己小時候已經喜歡看漫畫，高中時機緣巧合下認識到香港雜誌《漫道》，就開始畫漫畫，一畫就已經5年時間。他指，之前都有向其他雜誌的編輯推薦自己的作品，今次投稿到《JUMP》，是因為遇到一個跟自己口味頗相似的編輯，在對方鼓勵下嘗試參加兩個不同的比賽。對於能否得獎的信心，他只稱「普通」，因早前已經失敗多次，而兩個比賽的得獎結果及能否入圍頭十名，分別在6月及4月中公布。

不少網民看完阿草的作品，都留言大讚樓主畫得很好，直言「明明看不懂日文，但卻覺得超有FU」又紛紛為他打氣，「香港漫畫靠你啦！」有人則認真留言講述觀後感，如愈後的線條愈撩草、故事太老套等，「同你一樣類型的漫畫故事至少有5到10套」，認為漫畫的主題不夠特別。

文章授權轉載自《香港01》

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