北京綠化 新增造林25萬畝

2019-03-20 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京市園林綠化局表示，2019年，北京計畫新增造林面積25萬畝，其中新一輪百萬畝造林綠化建設任務達23萬畝。目前，全市春季造林綠化建設已全面啟動，今年6月底前將完成全年任務的60%。

新華社報導，北京市園林綠化局副局長高大偉說，春季是北京植樹的黃金時節，目前全市各區造林建設已全面啟動。為了不誤時節，保證春季造林進度，全市各區正抓緊辦理造林工程前期手續，積極開展土地流轉和拆遷騰退工作，保證春季全面開工建設。從3月中旬開始，各造林綠化項目已陸續進場施工，施工面積已超過1.7萬畝。

2019年，北京將全面提速城市副中心園林綠化建設，加快構建「兩帶、一環、一心」的大尺度城市森林生態體系，其中「一心」即「城市綠心」，旨在於城市副中心中間區域建設大尺度綠色空間，佔地面積約11.2平方公里。

在北京大興國際機場周邊，大尺度林海也將隨著造林綠化建設推進不斷蔓延。據了解，目前，北京大興國際機場周邊重點區域造林綠化已全部進場施工，面積達1300多畝。未來，這片綠色將成北京南部最亮眼底色。

北京市園林綠化局表示，為給造林綠化工程提供智力支持，今年還專門聘請了47位了解北京具體情況、經驗豐富的造林綠化專家，到各區進行現場指導，針對性解決造林綠化中遇到的問題。

「首都的生態建設要圍繞首都城市戰略定位，堅持高質量發展理念，用生態的辦法解決生態問題。」高大偉說，今年北京的造林綠化建設不僅增加了面積，建設品質和內涵也要進一步提升。例如，在哪裡種生態林、建城市森林、恢復濕地，都要圍繞總體規劃進行科學設計。同時，也要科學配置植物種類，提高生物多樣性。