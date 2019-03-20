江西鄱陽湖環資法庭 揭牌

2019-03-20 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江西省首家跨行政區域集中管轄環境資源法庭—鄱陽湖環境資源法庭18日在江西省永修縣鄱陽湖自然保護區正式揭牌。將為保護中國最大的淡水湖鄱陽湖提供有力司法服務和司法保障。 中新社報導，江西省高級人民法院副院長胡淑珠表示，鄱陽湖是中國最大的淡水湖，也是國際性重要濕地和候鳥棲息地，具有十分重要的生態價值。設立專門法庭，實行鄱陽湖流域環境資源案件集中管轄，是司法服務鄱陽湖全流域保護的具體表現。

九江市中級人民法院院長鄢清員稱，要通過探索涉鄱陽湖跨行政區域集中管轄環境資源刑事、民事、行政「三審合一」的審判模式，解決突出生態環境問題服務保障污染防治和生態安全保護；堅持注重懲治、教育和預防相結合的司法理念，推進生態修復多樣化發展。

江西省高級人民法院表示，鄱陽湖環境資源法庭將管轄九江市永修縣、都昌縣、湖口縣、德安縣、廬山市、共青城市、柴桑區、濂溪區8個轄區涉鄱陽湖環境資源刑事、民事、行政以及環境公益訴訟一審案件。此外，經江西省高院指定管轄，九江轄區行政區劃外的涉鄱陽湖環境資源案件，也可由該法庭受理。

鄱陽湖是亞洲最大的越冬候鳥棲息地，每年10月至翌年3月，全球95%以上的白鶴、80%以上的東方白鸛、70%以上的白枕鶴在鄱陽湖保護區內越冬。