大陸結婚率7％近年最低 女性不婚增多

2019-03-20 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



21世紀經濟報導，中國國家統計局和民政部統計，2018年全國結婚率為7.2％，為2013年以來的最低。隨著中國逐步達到高收入國家水準，結婚率越來越低，並且越發達的地區結婚率越低。專家分析，結婚率下降受到社會思潮、生活成本提高等因素影響，選擇不結婚的人群比例上升，尤其女性。

2018年底，上海、浙江的結婚率為中國倒數前兩名，上海結婚率為4.4‰，全中國最低。另外，天津、廣東、北京等沿海發達地區結婚率也較低。

結婚率最高的幾個地區是西藏、青海、安徽、貴州等欠發達地區。根據統計局和民政部的數據，2010年到2013年結婚率處於上升的狀態，2013年則是轉折點，全國結婚率為9.9‰，隨後逐年下降，2014年為9.6‰，2015年為9‰，2016年降到8.3‰，2017年再降到7.7‰，2018年為7.2‰。

中南財經政法大學人口與健康研究中心主任石智雷指出，結婚率下降很重要的原因是晚婚，另外，隨著老齡化的發展，結婚適齡人口的比重相應減少，必然導致結婚率的下降。

北京市委黨校教授潘建雷指出，另一原因就是生活成本在上升，情況非常複雜。

最後，女性不婚比例明顯提高。南開大學教授原新表示，2015年全國30至34歲女性不結婚比例在6%左右，比1990年提高10倍左右。