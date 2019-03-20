四川羊肚菌種植 可望推廣亞塞拜然

2019-03-20 09:29 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



近日，「一帶一路」（亞塞拜然）國際農業合作研討會在四川德陽舉行，德陽方面向亞塞拜然客人介紹了羊肚菌人工種植歷史與未來發展趨勢，並分享了此前通過成都農交所德陽所牽線搭橋，將羊肚菌種植技術輸出到瑞士的成功案例。不出意外的話，德陽的羊肚菌種植技術有望推廣到亞塞拜然。

亞塞拜然AZ歐亞貿易公司董事長阿裡巴巴．巴巴耶夫表示，亞塞拜然是「一帶一路」倡議最積極的參與者之一；此次他在中阿經貿合作日益緊密下來到德陽，就是希望多了解德陽農業發展狀況，將羊肚菌種植技術引入亞塞拜然，開展國際化合作，實現互利共贏。

羊肚菌是一種名貴食用菌類，營養豐富、味道鮮美，近百年來盛行不衰。但因為野生羊肚菌產量稀少、不易採摘，市場價值極高，1公斤乾羊肚菌在歐洲市場能賣到數千歐元。德陽是野生羊肚菌產區之一，近年來，當地開展羊肚菌人工栽培研究並獲得成功，畝產可達549.7－775.7公斤。該技術已獲大陸發明專利並向福建等省推廣，更積極與其他國家合作，共同推廣發展。