親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台鐵清明票1分鐘狂賣12萬張 網友：回南部掃墓好難

王子復仇來了…張國煒絕情波音 對星宇是好是壞？

四川羊肚菌種植 可望推廣亞塞拜然

2019-03-20 09:29聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

近日，「一帶一路」（亞塞拜然）國際農業合作研討會在四川德陽舉行，德陽方面向亞塞拜然客人介紹了羊肚菌人工種植歷史與未來發展趨勢，並分享了此前通過成都農交所德陽所牽線搭橋，將羊肚菌種植技術輸出到瑞士的成功案例。不出意外的話，德陽的羊肚菌種植技術有望推廣到亞塞拜然。

亞塞拜然AZ歐亞貿易公司董事長阿裡巴巴．巴巴耶夫表示，亞塞拜然是「一帶一路」倡議最積極的參與者之一；此次他在中阿經貿合作日益緊密下來到德陽，就是希望多了解德陽農業發展狀況，將羊肚菌種植技術引入亞塞拜然，開展國際化合作，實現互利共贏。

羊肚菌是一種名貴食用菌類，營養豐富、味道鮮美，近百年來盛行不衰。但因為野生羊肚菌產量稀少、不易採摘，市場價值極高，1公斤乾羊肚菌在歐洲市場能賣到數千歐元。德陽是野生羊肚菌產區之一，近年來，當地開展羊肚菌人工栽培研究並獲得成功，畝產可達549.7－775.7公斤。該技術已獲大陸發明專利並向福建等省推廣，更積極與其他國家合作，共同推廣發展。

此次與亞塞拜然方面的合作，也是德陽現代農業技術「走出去」的縮影之一。當地相關負責人表示，將積極促進德陽與其他國家在農業、旅遊等領域展開更加全面的合作，為推動「一帶一路」發展、推動農業國際化合作做出更大貢獻。

羊肚菌幫助當地農民致富，吸引很多人進入農業領域創業。 圖／本報四川德陽傳真
羊肚菌幫助當地農民致富，吸引很多人進入農業領域創業。 圖／本報四川德陽傳真
分享

一帶一路
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

大陸看電影人數 去年創新高

2019-03-19 23:58

大陸公民通關 大型口岸縮短10分鐘

2019-03-20 02:05

華東「第三通道」 廬銅鐵路開通

2019-03-20 02:05

大陸結婚率7％近年最低 女性不婚增多

2019-03-20 02:05

江西鄱陽湖環資法庭 揭牌

2019-03-20 02:05

北京綠化 新增造林25萬畝

2019-03-20 02:05

旅遊串連 粵港澳打造休閒灣區

2019-03-20 02:05

首屆閩台食安論壇 兩岸多項對接

2019-03-20 02:05

東興-越南 北侖河二橋啟用

2019-03-20 02:04

港留學生投稿日本《JUMP》漫畫雜誌 畫風被網友推爆

2019-03-19 22:35

大陸21省份 非洲豬瘟疫情解除封鎖

2019-03-19 21:26

陸警公布通緝犯兒童時期照片 稱他五官不會變

2019-03-19 20:09

5年抓1.3萬人！中國發布新疆白皮書：依法鎮壓

2019-03-19 19:08

中國首座跨地震斷層橋梁 海南「海文大橋」通車

2019-03-19 19:07

緊抓意識形態 習近平：思想政治課從娃娃抓起

2019-03-19 19:04

回應港鐵撞車事故 港特首：港鐵責無旁貸

2019-03-19 18:33

影／陸老農秀愛犬 「犬中之王」發狠能咬死藏獒

2019-03-19 17:51

無腿勇士登珠峰 夏伯渝獲「影響世界華人盛典」大獎

2019-03-19 17:43

狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20

港媒：中國近三分之一城市人口萎縮

2019-03-19 16:06

佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56

大陸結婚率創5年新低 上海最不想婚

2019-03-19 15:23

疑走私北韓 丹東海關查獲仿冒勞力士手錶近300塊

2019-03-19 14:36

海外醫生免試註冊 五成六受訪香港醫生反對

2019-03-19 14:29

港鐵撞車 信號供應商有百年歷史 業務由太空至國防

2019-03-19 14:19

夾娃娃機熱潮蔓延至港 真的那麼好賺？

2019-03-19 14:00

被稱「半個內地人」王耀慶怒回一句話 陸網友爽翻

2019-03-19 13:53

太恐怖 廣州女大生化「哥特妝」地鐵要求卸妝才可進入

2019-03-19 13:37

港鐵撞擊力197噸 專家：若滿載傷亡慘

2019-03-19 13:25

車廂嚴重變形…宛如「屍速列車」網友諷：史詩式撞擊

2019-03-19 13:24

一鐵一橋效應 港舊區鋪租飆漲6成

2019-03-19 13:23

港律師樓徵茶水助理 月薪1.8萬 大學生羨…幹嘛辛苦讀書

2019-03-19 12:53

打臉北京 達賴喇嘛：轉世靈童或將在印度

2019-03-19 11:40

上海百年老店 喬家柵食府將重開

2019-03-19 11:26

清明將至 人民銀行擬禁用「人民幣圖案」冥幣

2019-03-19 10:36

12326 民航投訴專線開通

2019-03-19 02:11

氣溫回暖 大連郵輪航季展開

2019-03-19 02:11

北京將設長城修復中心 會診「箭扣」

2019-03-19 02:11

21年北京萊太花市 4月底停業改建

2019-03-19 02:11
看更多

熱門文章

花1375萬買到「露天」別墅 她訴：竟然沒有屋頂！

2019-03-19 16:26

大陸近千座城鎮出現萎縮 未來恐現「鐵銹帶」荒涼景象

2019-03-19 19:58

被稱「半個內地人」王耀慶怒回一句話 陸網友爽翻

2019-03-19 13:53

打臉北京 達賴喇嘛：轉世靈童或將在印度

2019-03-19 11:40

陸警公布通緝犯兒童時期照片 稱他五官不會變

2019-03-19 20:09

影／陸老農秀愛犬 「犬中之王」發狠能咬死藏獒

2019-03-19 17:51

狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20

港大調查：港人對「一國兩制」信心跌至新低

2019-03-19 16:42

人民日報：民進黨人封殺陸劇 自己卻偷偷看

2019-03-19 19:12

因應南海危機 中共空軍至少裝備128架殲-16

2019-03-19 10:51

玻璃心又碎了！日企包裝印中華民國國旗 陸網友抗議

2019-03-19 11:24

因暗黑系妝容被地鐵拒載 陸爆發「哥德式」抗議潮

2019-03-19 20:13

太恐怖 廣州女大生化「哥特妝」地鐵要求卸妝才可進入

2019-03-19 13:37

陸媒：美國用「切香腸」方式提升美台關係

2019-03-19 21:02

中共空軍推動「士官隊伍」成作戰主力

2019-03-19 19:55

新華社點名蔡英文：羅織罪名構陷一國兩制

2019-03-19 09:46

大陸21省份 非洲豬瘟疫情解除封鎖

2019-03-19 21:26

賴清德參選 親中港媒：兩岸警報更響

2019-03-19 10:34

港媒：中國近三分之一城市人口萎縮

2019-03-19 16:06

男當街捅死女友與閨密 致電友人：明天肯定上新聞

2019-03-19 17:36

倡民主協商 時殷弘：必要時也可繞過任何國民黨政府

2019-03-19 14:07

一國兩制…港人信心跌到新低

2019-03-20 00:06

佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56

港留學生投稿日本《JUMP》漫畫雜誌 畫風被網友推爆

2019-03-19 22:35

陳明通評大陸對台政策 「時間到了就夾起來配」

2019-03-19 23:57

新華社二批蔡英文：「維持現狀」暴露「兩國論」底色

2019-03-19 13:35

英智庫報告：香港生活成本全球最高

2019-03-19 16:53

2018年國際專利申請 華為逾5000項 全球最多

2019-03-19 11:51

回應港鐵撞車事故 港特首：港鐵責無旁貸

2019-03-19 18:33

世維會斥中共新疆白皮書：沒人自願去「再教育營」

2019-03-19 11:42

中國首座跨地震斷層橋梁 海南「海文大橋」通車

2019-03-19 19:07

培養擁護中共人才 習：從娃娃抓起

2019-03-19 09:57

大陸結婚率創5年新低 上海最不想婚

2019-03-19 15:23

車廂嚴重變形…宛如「屍速列車」網友諷：史詩式撞擊

2019-03-19 13:24

加速年輕化 騰訊傳裁員10%中階幹部

2019-03-19 15:57

童病死國學校家長質疑延誤送醫 校方：你家殺業重

2019-03-19 17:54

清明將至 人民銀行擬禁用「人民幣圖案」冥幣

2019-03-19 10:36

疑走私北韓 丹東海關查獲仿冒勞力士手錶近300塊

2019-03-19 14:36

華東「第三通道」 廬銅鐵路開通

2019-03-20 02:05

中國戰機海南墜毀 分析：帶出事故以外問題

2019-03-19 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top