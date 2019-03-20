華東「第三通道」 廬銅鐵路開通

2019-03-20 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



華東區域鐵路「第三通道」廬銅鐵路段客運列車18日正式開通。

中新社報導，廬銅鐵路位於安徽省中南部，線路自既有合九線（合肥至九江）柯坦站引出，經合肥市廬江縣、蕪湖市無為縣，與合福鐵路共橋跨過長江至銅陵市義安區境內，在鍾鳴站與既有蕪銅線（蕪湖至銅陵）接軌。通車後，形成從河南漯河經安徽阜陽、六安、廬江、銅陵、黃山至浙江金華、溫州的鐵路，構築華東區域鐵路「第三通道」。

廬銅鐵路線路全長115公里，全線共設柯坦、張旗杆、廬江南、無為南等9個車站。2014年7月，廬銅鐵路開工建設，項目總投資53.46億元人民幣。

安徽廬銅鐵路公司副總經理王海東介紹，廬銅鐵路是中國鐵路投融資體制改革以來，安徽第一個控股並自主建設的鐵路項目。廬銅鐵路作為華東區域鐵路「第三通道」一部分，連接長江沿岸的銅陵、蕪湖和杭州、上海等，鐵路沿線的礦石資源和工業產品將藉此通江達海，加速安徽融入長三角。

安徽省鐵路投資有限責任公司董事長于華偉表示，廬銅鐵路將構成安徽新的煤炭和礦產資源運輸通道，促進淮南和淮北億噸級煤炭生產基地建設、廬江南等大型礦產資源開發和沿江工業帶的發展。同時，廬銅鐵路也是皖北、合肥等地通江達海的港口連接線，將有效支撐沿江、沿海貨物北上運輸，加速區域產業布局，帶動沿線地方經濟社會發展。