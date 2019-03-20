大陸公民通關 大型口岸縮短10分鐘

2019-03-20 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸公安部表示，2018年全國出入境管理部門共檢查出入境人員6.51億人次，同比增長9.9%，中國公民人均通關查驗時間減少至45秒，大型口岸高峰期旅客候檢時間環比縮短10分鐘，達到國際先進水平。

新華社報導，國家移民管理局自2018年4月2日成立以來，推出一批便民利民惠民新舉措。2018年移民和出入境管理工作實現「兩增長兩減少」：全年共檢查出入境人員6.51億人次，同比增長9.9%；中國公民人均通關查驗時間減少至45秒。審批簽發各類出入境證件1.5億張（本次），同比增長11.1%；戶籍地居民出入境證件審批簽發由10個工作日減少至7個工作日。

國家移民管理局外國人管理司負責人陳斌表示，一年來「放管服」改革成效主要體現在三方面：一是群眾辦證更加便捷。先後出台辦理出入境證件「只跑一次」制度、內地居民可在全國範圍內異地補（換）發出入境證件和辦理出入境證件簽發時限縮短到7個工作日等舉措，有效解決了群眾最關心、反映最強烈的「來回跑」、「返鄉跑」、「負擔大」等問題。

二是旅客通關更加順暢。適應口岸大進大出、快進快出需要，自2018年6月18日起在全國陸海空口岸推出中國公民（含港澳台居民）出入境通關候檢不超過30分鐘改革措施。2018年，中國公民人均查驗時間減少至45秒，大型口岸高峰期候檢時間環比縮短10分鐘。

三是服務發展更加有力。自2018年5月1日起在海南施行59國人員入境旅遊免簽政策，截至2019年2月28日，已有30餘萬名外國人免簽赴海南旅遊，同比增長10.3%。全國20個城市、27個口岸先後為10.1萬人次外國人提供72小時、144小時過境免簽便利，同比增長23.9%。

2018年9月22日、10月23日先後在廣深港高鐵西九龍口岸、港珠澳大橋珠澳通道實施「一地兩檢」和「合作查驗、一次放行」新型查驗模式，得到了廣大出入境旅客和社會各界的好評。目前，西九龍口岸日均通關5.6萬人次，港珠澳大橋口岸日均通關4.8萬人次。