宜花東「花木蘭」4月上海拚觀光 可惜少了一要角

2019-03-19 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙下月中將帶著百餘名業者前往上海參加「旅遊推介會」，陣仗龐大，縣府同時也邀請花、東縣長共同前往，期盼打出「花木蘭經濟廊道」；台東縣長饒慶鈴將共襄盛舉，花蓮縣長徐榛蔚因排不出時間，改派代表前往，原本期待宜花東「花木蘭」首度聯手出征，打出行銷觀光新亮點，可惜少了花蓮縣長一角。

宜蘭此行並不是參加旅展，旅展大拜拜反而讓縣市觀光容易失焦，4月16日至20日的上海推介會包括介紹說明 、座談與產業觀摩等，直接面對面與當地旅行業者接觸，行銷效果較佳，此行共同前往還有農漁會等民間團體、宜蘭縣觀光協會、旅館商業同業公會、相關民宿協會、觀光工廠協會及伴手禮業者等多達百餘人。

業者報名相當踴躍，是歷次縣長出國罕見的大陣仗，以「小鎮漫遊」行銷主題。宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴表示，近來各縣市都陸續前往大陸招商、拚觀光，既然縣府有心帶隊，業者自己也要努力拚出自己的產業生計，所以報名參加的人相當多。

去年底縣市長選舉時，國民黨在宜花東三縣市打出「花木蘭連線」，未來將建構經濟廊道，由於宜蘭是北台灣進入東部地區第一道關卡。縣政府表示，只要這道關卡打通了，再南下到花東旅遊可以整合行銷，未來針對遊客規劃親近山水的「宜花東套裝遊程」，非常有賣點，所以這次上海行，也邀請台東縣長饒慶鈴前往，花蓮縣長因排不出時間，指派觀光處長唐玉書代表，花木蘭連線缺少一嬌點。