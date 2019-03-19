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陸警公布通緝犯兒童時期照片 稱他五官不會變

2019-03-19 20:09聯合報 記者陳言喬╱即時報導

3月19日，大陸雲南鎮雄警方發佈懸賞通報，公佈100名逃犯的所犯案件基本資訊及照片。其中排名第24位的逃犯吉慶海，警方卻用了他一張兒童時的照片，被網友笑稱為史上最嫰通緝照。

對此，警官回稱，犯案時的照片比較模糊，只有他這張兒童照比較清晰，「五官不會變，仔細看五官」。

上游新聞報導，19日，雲南鎮雄警方在官方微信公號上發佈涉黑涉惡及其他嚴重暴力犯罪等在逃犯罪嫌疑人100名公開進行懸賞通緝。對提供準確線索、協助公安機關抓獲此次懸賞通緝在逃犯罪嫌疑人的單位和個人，公安機關將按相關規定給予人民幣1000元至20000元不等的現金獎勵，並對舉報人的個人資訊嚴格保密。通告附上了舉報電話。

其中排在第24位的在逃犯罪嫌疑人吉慶海，因涉嫌尋釁滋事案被公安機關上網追逃，但警方配發照片時，用的是一張其兒童時期的照片。發佈通告的警官表示，吉慶海犯案時的照片比較模糊，這張幼童照比較清晰，故選擇這張。

有網友對這張娃娃臉通緝照表示質疑，認為嫌疑人已經他長大了，樣子肯定會變，通過這張照片要是辨認不出來怎麼辦？警官說：通緝犯的五官不會變，仔細看五官，看他的鼻子，眼睛、耳朵、嘴巴、眉毛。這些不會變的，歡迎舉報。

雲南警方公布通緝犯的兒童時期照片。(上游新聞)
雲南警方公布通緝犯的兒童時期照片。(上游新聞)
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通緝公安
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