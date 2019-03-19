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《觀察站》北京治疆 改「扶持」伊斯蘭教

2019-03-19 19:10世界日報 記者陳言喬／北京19日電

中共治疆改以「扶持」伊斯蘭教遏制恐怖、極端主義。圖／陳言喬翻攝
中共治疆改以「扶持」伊斯蘭教遏制恐怖、極端主義。圖／陳言喬翻攝
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從發布新疆問題的白皮書「新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障」可知，北京當局治疆已改變方式，一從源頭來遏制極端主義的萌芽；二用「七進兩有」、「九配備」改善並扶持伊斯蘭教基礎生活環境，用生活津貼改善宗教人士。

多維新聞稱，相較前幾份新疆白皮書，這份的白皮書透露相當豐富信息。 其一，這份白皮書從民族來源血緣構成、宗教發展演變等來澄清兩個內容：一，包括維吾爾族在內，今天生活在新疆的少數民族不是突厥人，甚至也不能說是突厥人的旁系血親；二，新疆不是伊斯蘭教的天下或獨有的勢力範圍，更不是宣揚「除了真主以外不能服從任何人」信條的極端主義者壟斷一切世俗權威的所在。

其二，首次披露「新疆再教育營」的三個來源人群。一是被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或者參與恐怖活動、極端主義活動情節輕微，尚不構成犯罪的人員。 二是被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或者參與恐怖活動、極端主義活動，有現實危險性，尚未造成實際危害後果，主觀惡性不深，能夠認罪悔過，依法可以免除刑罰，自願接受培訓的人員。 三是因暴力恐怖、極端主義犯罪被定罪處刑，刑滿釋放前經評估仍有社會危險性，人民法院依法決定在刑滿釋放後進行安置教育的人員。

其三，嚴防死守極端的同時，也在「扶持」伊斯蘭教勢力遏制極端。「預防為主」已成為今天中國打擊恐怖主義的最顯而易見的標籤。意味著中國不是在被動回應，而是將反恐觸角深入其「三股力量」的萌芽狀態。這份文件提到被中國認為是極端主義的現實案例，預示中國已就此採取動作。

這些案例包括：煽動群眾「除了真主以外不能服從任何人」； 鼓吹把一切不遵循極端做法的人都視為異教徒； 否定和排斥一切世俗文化；泛化「清真」概念； 割裂中華文化與新疆各民族文化的聯繫。

白皮書提到兩個扶持伊斯蘭教的動作，即「七進兩有」（水、電、路、氣、訊、廣播電視、文化書屋進清真寺，主麻清真寺有淨身設施、有水廁所），以及「九配備」（配備醫藥服務、電子顯示屏、電腦、電風扇或空調、消防設施、天然氣、飲水設備、鞋套或鞋套機、儲物櫃）。

新疆伊斯蘭反恐
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