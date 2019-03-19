5年抓1.3萬人！中國發布新疆白皮書：依法鎮壓

2019-03-19 19:08 世界日報 中國新聞組／北京19日電



5年抓1.3萬人，中共發布新疆白皮書。 美聯社 分享 facebook

近年新疆情勢引起各國關注，在聯合國再度關注新疆人權問題之際，中國國務院昨首度以反恐為題，發表長達20頁「新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障」白皮書，宣稱「依法」打擊極端主義威脅，這份白皮書被視為是中國回應外國政府、媒體、人權組織長期對新疆地區做法的批評聲音，並繼續為其新疆政策辯護。

據新華社報導，白皮書分七部分，說明新疆的恐怖主義、極端主義由來以及打擊情況。白皮書並強調中國在新疆嚴厲打擊各種恐怖主義，有效遏制恐怖活動，自2014年以來已抓獲暴恐人員約1萬3000人。

據法廣網報導，法國世界報一篇署名文章表示，這份官方文件的前八頁專門介紹新疆的歷史，並說據不完全統計，自1990年至2016年底，「三股勢力」（暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）在新疆等地共製造數千起暴力恐怖案件，造成大量無辜群眾被害，數百名公安民警殉職，財產損失無法估算。

面對這種「嚴重且複雜」的局面，白皮書說，政府一直在「依法」作出反應。文章指出，「依法」這個詞在白皮書中出現96次，以便為其鎮壓進行辯護。美國國務院上周發表的2018年國別人權報告說，在中國，任意逮捕和拘押仍然是一個嚴重問題。

白皮書還表示說，「自2014年以來，新疆當局搗毀1588個暴力恐怖團夥，逮捕1萬2995名恐怖分子，繳獲了2052個爆炸裝置，處罰4858起非法宗教活動，處罰人數達到3萬645人，查獲34萬5229份非法宗教材料，」 文章說，白皮書指出，中國的政策是在同情與嚴厲之間很好的平衡政策，並在反恐鬥爭方面「優先採取預防措施」。

白皮書第14頁提到教育和培訓中心，指出其目的是為了教育並讓輕微違法犯罪的人回頭。消除恐怖主義和極端主義的影響以及阻止原教旨主義的推進，文章指出，中國政府以此來證明自己在新疆的全面鎮壓是正當的。

此外，配合白皮書發布，央視也製播了「新疆的反恐、去極端化鬥爭」專題片，於昨晚播出。

據中央社報導，針對這份白皮書，世界維吾爾大會發言人迪里夏提表示，「反恐是鎮壓維吾爾人的政治藉口，消除信仰徹底漢化是所謂去極端化的真實目的」。

他批評中國當局利用「人權保障」的藉口，試圖分化和緩解國際社會關注維吾爾人的壓力，發表所謂白皮書的目的，是為自己在當地推行的極端政策尋求支持和掩蓋踐踏人權的行為。