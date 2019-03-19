親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

中國首座跨地震斷層橋梁 海南「海文大橋」通車

2019-03-19 19:07世界日報 中國新聞組╱北京19日電

中國首座跨地震斷層跨海橋樑海南海文大橋開通。 中國新聞社
中國首座跨地震斷層跨海橋樑海南海文大橋開通。 中國新聞社
分享

中國首座跨越地震活動斷層的跨海橋梁——海南海文大橋18日上午通車，將海口市至著名僑鄉文昌舖前鎮的車程由一個半小時縮短至二十分鐘。海文大橋為中國目前抗震設防裂度最高、設計基本風速最大的橋梁，突破了在極震區、跨越地震斷層帶建設特大橋的技術難題。

中新社報導，海文大橋從2015年開工建設，項目路線全長5.597公里，雙向六車道一級公路標準，設計時速80公里，橋梁標準寬度32米，總投資26.7億元人民幣（約3.9億美元）。

據報導，海南省交通運輸廳廳長林東在通車儀式上說，海文大橋橫跨舖前海灣，東接文昌濱海旅遊公路，西接海口江東大道主幹區，是實現「海澄文」一體化的交通控制性工程。大橋通車解決了「海澄文」區域的交通瓶頸問題，為僑鄉文昌融入海口半小時經濟圈創造了交通條件。海文大橋的建成也將有利於瓊北地區旅遊資源開發、完善海南交通路網結構。

今年72歲的舖前人鄧少東特意從廣州回海口參與海文大橋開通儀式。他回憶，兒時從舖前到海口需要坐船，耗時幾個小時，「如果遇到退潮，我們還要下船穿過灘塗，非常地辛苦。」

「到上世紀80年代，我們從舖前到海口坐車還是要花三個多小時。隨著高速公路的開通，時間縮短到一個多小時，海文大橋開通後，時間就更短了，完成了我們舖前人的一個夢想。」鄧少東說。

報導指出，海南省交通工程建設局局長呂曉宇表示，海文大橋將生態環保要求貫穿項目建設全過程，合理安排工期，避開鳥類遷徙高峰期；施工設備加裝減震底座，減少噪音對生態環境影響；採用低矮照明設施，減少了對鳥類生物導航的干擾。

地震北京
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

回應港鐵撞車事故 港特首：港鐵責無旁貸

2019-03-19 18:33

5年抓1.3萬人！中國發布新疆白皮書：依法鎮壓

2019-03-19 19:08

緊抓意識形態 習近平：思想政治課從娃娃抓起

2019-03-19 19:04

影／陸老農秀愛犬 「犬中之王」發狠能咬死藏獒

2019-03-19 17:51

無腿勇士登珠峰 夏伯渝獲「影響世界華人盛典」大獎

2019-03-19 17:43

狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20

港媒：中國近三分之一城市人口萎縮

2019-03-19 16:06

佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56

大陸結婚率創5年新低 上海最不想婚

2019-03-19 15:23

疑走私北韓 丹東海關查獲仿冒勞力士手錶近300塊

2019-03-19 14:36

海外醫生免試註冊 五成六受訪香港醫生反對

2019-03-19 14:29

港鐵撞車 信號供應商有百年歷史 業務由太空至國防

2019-03-19 14:19

夾娃娃機熱潮蔓延至港 真的那麼好賺？

2019-03-19 14:00

被稱「半個內地人」王耀慶怒回一句話 陸網友爽翻

2019-03-19 13:53

太恐怖 廣州女大生化「哥特妝」地鐵要求卸妝才可進入

2019-03-19 13:37

港鐵撞擊力197噸 專家：若滿載傷亡慘

2019-03-19 13:25

車廂嚴重變形…宛如「屍速列車」網友諷：史詩式撞擊

2019-03-19 13:24

一鐵一橋效應 港舊區鋪租飆漲6成

2019-03-19 13:23

港律師樓徵茶水助理 月薪1.8萬 大學生羨…幹嘛辛苦讀書

2019-03-19 12:53

打臉北京 達賴喇嘛：轉世靈童或將在印度

2019-03-19 11:40

上海百年老店 喬家柵食府將重開

2019-03-19 11:26

清明將至 人民銀行擬禁用「人民幣圖案」冥幣

2019-03-19 10:36

12326 民航投訴專線開通

2019-03-19 02:11

氣溫回暖 大連郵輪航季展開

2019-03-19 02:11

北京將設長城修復中心 會診「箭扣」

2019-03-19 02:11

21年北京萊太花市 4月底停業改建

2019-03-19 02:11

大陸首座跨越地震斷層 海文大橋開通

2019-03-19 02:09

海南至東盟航線 3個月開航67班次

2019-03-19 02:09

深圳「千園之城」 拚今年完成

2019-03-19 02:09

首座綠色智慧型大廈 深圳啟用

2019-03-19 02:09

上海台商挺韓 成立高雄同鄉會 進口台灣水果

2019-03-19 00:52

澳門查獲特大賣淫集團 兩年性交易近10萬次

2019-03-18 20:40

7歲童患白血病 生父棄治療與妻離婚：新女友懷孕要用錢

2019-03-18 20:21

大陸「996」工作制潛規則下場：女友不理、身心俱疲

2019-03-18 18:26

背部肉推到胸？美容院稱按摩技術通過諾獎認證 多人控受害

2019-03-18 15:40

加班到「麻木」 香港公院醫護流失率創新高

2019-03-18 15:27

北京披薩名店遭爆用過期食材 剪掉日期繼續用

2019-03-18 15:10

1斤香椿售價=10隻鮑魚 中國網友嘆吃不起

2019-03-18 14:48

成都七中食堂風波大逆轉！3家長涉擺拍霉肉被捕

2019-03-18 14:47
看更多

熱門文章

中國千億富少殺進百大帥哥榜 入榜理由讓網友笑翻

2019-03-18 21:07

花1375萬買到「露天」別墅 她訴：竟然沒有屋頂！

2019-03-19 16:26

被稱「半個內地人」王耀慶怒回一句話 陸網友爽翻

2019-03-19 13:53

打臉北京 達賴喇嘛：轉世靈童或將在印度

2019-03-19 11:40

澳門查獲特大賣淫集團 兩年性交易近10萬次

2019-03-18 20:40

遍及全大陸！這些知名超市賣的星巴克咖啡粉 竟是假的

2019-03-18 15:30

新華社：民進黨苟延殘喘 結局是西風瘦馬、日暮途窮

2019-03-18 21:14

因應南海危機 中共空軍至少裝備128架殲-16

2019-03-19 10:51

緊抓意識形態 習近平：思想政治課從娃娃抓起

2019-03-18 22:32

港大調查：港人對「一國兩制」信心跌至新低

2019-03-19 16:42

狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20

玻璃心又碎了！日企包裝印中華民國國旗 陸網友抗議

2019-03-19 11:24

太恐怖 廣州女大生化「哥特妝」地鐵要求卸妝才可進入

2019-03-19 13:37

新華社點名蔡英文：羅織罪名構陷一國兩制

2019-03-19 09:46

7歲童患白血病 生父棄治療與妻離婚：新女友懷孕要用錢

2019-03-18 20:21

習近平訪義見教宗？ 方濟各願會面

2019-03-19 00:52

賴清德參選 親中港媒：兩岸警報更響

2019-03-19 10:34

影／陸老農秀愛犬 「犬中之王」發狠能咬死藏獒

2019-03-19 17:51

上海台商挺韓 成立高雄同鄉會 進口台灣水果

2019-03-19 00:52

大陸港口收費 下月大調降

2019-03-18 23:29

倡民主協商 時殷弘：必要時也可繞過任何國民黨政府

2019-03-19 14:07

新華社二批蔡英文：「維持現狀」暴露「兩國論」底色

2019-03-19 13:35

50城房價收入比 深圳買房最難

2019-03-19 02:11

港媒：中國近三分之一城市人口萎縮

2019-03-19 16:06

2018年國際專利申請 華為逾5000項 全球最多

2019-03-19 11:51

大陸首座跨越地震斷層 海文大橋開通

2019-03-19 02:09

佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56

碧桂園大賺 去年1,600億入袋

2019-03-19 00:12

發表白皮書 新疆反恐5年抓1.3萬人

2019-03-19 00:52

培養擁護中共人才 習：從娃娃抓起

2019-03-19 09:57

世維會斥中共新疆白皮書：沒人自願去「再教育營」

2019-03-19 11:42

車廂嚴重變形…宛如「屍速列車」網友諷：史詩式撞擊

2019-03-19 13:24

英智庫報告：香港生活成本全球最高

2019-03-19 16:53

大陸結婚率創5年新低 上海最不想婚

2019-03-19 15:23

陸股解碼／新一輪行情 有影

2019-03-19 00:12

不怕罰 凌友詩：蔡政府是殺一儆百

2019-03-19 00:52

男當街捅死女友與閨密 致電友人：明天肯定上新聞

2019-03-19 17:36

清明將至 人民銀行擬禁用「人民幣圖案」冥幣

2019-03-19 10:36

測試新系統凸槌 港鐵半夜對撞 40年來首次

2019-03-19 00:52

疑走私北韓 丹東海關查獲仿冒勞力士手錶近300塊

2019-03-19 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top