緊抓意識形態 習近平：思想政治課從娃娃抓起

2019-03-19 19:04 世界日報 中國新聞組／北京19日電



緊抓意識形態，習近平：思想政治課從娃娃抓起。 新華社 分享 facebook

在緊抓意識形態下，中共總書記習近平18日在北京親自主持全國思想政治理論課教師座談會，要求必須培養「一代又一代」擁護中共領導的人才，且要「旗幟鮮明地從娃娃抓起」。

習近平還說，要推動形成「全黨、全社會努力辦好思政課、教師認真講好思政課、學生積極學好思政課」的氛圍；要鼓勵教學名師到思政課堂上講課，各地區、各部門負責人要積極到學校講思政課。

央視新聞聯播18日晚用長達12分鐘時間，以頭條報導此座談，接著用3分鐘時間訪問與會思政教師，並預告19日出版的人民日報，將發表以「把思政課辦得越來越好」為題的社論。

日前閉幕的中國第13屆全國政協二次會議曾發表一份專題調研報告。內容稱，在中國青年學生裡，馬克思主義傳播的氛圍「得到明顯優化」；且大學思政課教師的「職業榮譽感越來越強」，教師們更自認「越來越有獲得感，越來越有尊嚴」。

根據央視報導，18日在會議中被安排發言的思政課教師，來自中國各地，涵蓋大學退休教授到現職教授，乃至中學、小學的思政課教師。

習近平說，辦好思想政治理論課，最根本的是要「全面貫徹黨的教育方針」。而在新時代貫徹中共的教育方針，要堅持馬克思主義指導地位，貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅持教育為人民服務、為中國共產黨治國理政服務等原則。

他又說，必須培養「一代又一代擁護中國共產黨領導和我國社會主義制度、立志為中國特色社會主義事業奮鬥終身的有用人才」。在這個根本問題上必須「旗幟鮮明、毫不含糊」，這就要求把下一代教育好、培養好，「從學校抓起、從娃娃抓起」。

習近平提到，在大中小學「循序漸進、螺旋上升」地開設思想政治理論課非常必要，是培養一代又一代社會主義建設者和接班人的重要保障。而思政課的作用不可替代，思政課教師隊伍的責任重大。