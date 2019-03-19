親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

緊抓意識形態 習近平：思想政治課從娃娃抓起

2019-03-19 19:04世界日報 中國新聞組／北京19日電

緊抓意識形態，習近平：思想政治課從娃娃抓起。 新華社
緊抓意識形態，習近平：思想政治課從娃娃抓起。 新華社
分享

在緊抓意識形態下，中共總書記習近平18日在北京親自主持全國思想政治理論課教師座談會，要求必須培養「一代又一代」擁護中共領導的人才，且要「旗幟鮮明地從娃娃抓起」。

習近平還說，要推動形成「全黨、全社會努力辦好思政課、教師認真講好思政課、學生積極學好思政課」的氛圍；要鼓勵教學名師到思政課堂上講課，各地區、各部門負責人要積極到學校講思政課。

央視新聞聯播18日晚用長達12分鐘時間，以頭條報導此座談，接著用3分鐘時間訪問與會思政教師，並預告19日出版的人民日報，將發表以「把思政課辦得越來越好」為題的社論。

日前閉幕的中國第13屆全國政協二次會議曾發表一份專題調研報告。內容稱，在中國青年學生裡，馬克思主義傳播的氛圍「得到明顯優化」；且大學思政課教師的「職業榮譽感越來越強」，教師們更自認「越來越有獲得感，越來越有尊嚴」。

根據央視報導，18日在會議中被安排發言的思政課教師，來自中國各地，涵蓋大學退休教授到現職教授，乃至中學、小學的思政課教師。

習近平說，辦好思想政治理論課，最根本的是要「全面貫徹黨的教育方針」。而在新時代貫徹中共的教育方針，要堅持馬克思主義指導地位，貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅持教育為人民服務、為中國共產黨治國理政服務等原則。

他又說，必須培養「一代又一代擁護中國共產黨領導和我國社會主義制度、立志為中國特色社會主義事業奮鬥終身的有用人才」。在這個根本問題上必須「旗幟鮮明、毫不含糊」，這就要求把下一代教育好、培養好，「從學校抓起、從娃娃抓起」。

習近平提到，在大中小學「循序漸進、螺旋上升」地開設思想政治理論課非常必要，是培養一代又一代社會主義建設者和接班人的重要保障。而思政課的作用不可替代，思政課教師隊伍的責任重大。

習近平思想中共
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

回應港鐵撞車事故 港特首：港鐵責無旁貸

2019-03-19 18:33

5年抓1.3萬人！中國發布新疆白皮書：依法鎮壓

2019-03-19 19:08

中國首座跨地震斷層橋梁 海南「海文大橋」通車

2019-03-19 19:07

影／陸老農秀愛犬 「犬中之王」發狠能咬死藏獒

2019-03-19 17:51

無腿勇士登珠峰 夏伯渝獲「影響世界華人盛典」大獎

2019-03-19 17:43

狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20

港媒：中國近三分之一城市人口萎縮

2019-03-19 16:06

佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56

大陸結婚率創5年新低 上海最不想婚

2019-03-19 15:23

疑走私北韓 丹東海關查獲仿冒勞力士手錶近300塊

2019-03-19 14:36

海外醫生免試註冊 五成六受訪香港醫生反對

2019-03-19 14:29

港鐵撞車 信號供應商有百年歷史 業務由太空至國防

2019-03-19 14:19

夾娃娃機熱潮蔓延至港 真的那麼好賺？

2019-03-19 14:00

被稱「半個內地人」王耀慶怒回一句話 陸網友爽翻

2019-03-19 13:53

太恐怖 廣州女大生化「哥特妝」地鐵要求卸妝才可進入

2019-03-19 13:37

港鐵撞擊力197噸 專家：若滿載傷亡慘

2019-03-19 13:25

車廂嚴重變形…宛如「屍速列車」網友諷：史詩式撞擊

2019-03-19 13:24

一鐵一橋效應 港舊區鋪租飆漲6成

2019-03-19 13:23

港律師樓徵茶水助理 月薪1.8萬 大學生羨…幹嘛辛苦讀書

2019-03-19 12:53

打臉北京 達賴喇嘛：轉世靈童或將在印度

2019-03-19 11:40

上海百年老店 喬家柵食府將重開

2019-03-19 11:26

清明將至 人民銀行擬禁用「人民幣圖案」冥幣

2019-03-19 10:36

12326 民航投訴專線開通

2019-03-19 02:11

氣溫回暖 大連郵輪航季展開

2019-03-19 02:11

北京將設長城修復中心 會診「箭扣」

2019-03-19 02:11

21年北京萊太花市 4月底停業改建

2019-03-19 02:11

大陸首座跨越地震斷層 海文大橋開通

2019-03-19 02:09

海南至東盟航線 3個月開航67班次

2019-03-19 02:09

深圳「千園之城」 拚今年完成

2019-03-19 02:09

首座綠色智慧型大廈 深圳啟用

2019-03-19 02:09

上海台商挺韓 成立高雄同鄉會 進口台灣水果

2019-03-19 00:52

澳門查獲特大賣淫集團 兩年性交易近10萬次

2019-03-18 20:40

7歲童患白血病 生父棄治療與妻離婚：新女友懷孕要用錢

2019-03-18 20:21

大陸「996」工作制潛規則下場：女友不理、身心俱疲

2019-03-18 18:26

背部肉推到胸？美容院稱按摩技術通過諾獎認證 多人控受害

2019-03-18 15:40

加班到「麻木」 香港公院醫護流失率創新高

2019-03-18 15:27

北京披薩名店遭爆用過期食材 剪掉日期繼續用

2019-03-18 15:10

1斤香椿售價=10隻鮑魚 中國網友嘆吃不起

2019-03-18 14:48

成都七中食堂風波大逆轉！3家長涉擺拍霉肉被捕

2019-03-18 14:47
看更多

熱門文章

中國千億富少殺進百大帥哥榜 入榜理由讓網友笑翻

2019-03-18 21:07

花1375萬買到「露天」別墅 她訴：竟然沒有屋頂！

2019-03-19 16:26

被稱「半個內地人」王耀慶怒回一句話 陸網友爽翻

2019-03-19 13:53

打臉北京 達賴喇嘛：轉世靈童或將在印度

2019-03-19 11:40

澳門查獲特大賣淫集團 兩年性交易近10萬次

2019-03-18 20:40

遍及全大陸！這些知名超市賣的星巴克咖啡粉 竟是假的

2019-03-18 15:30

新華社：民進黨苟延殘喘 結局是西風瘦馬、日暮途窮

2019-03-18 21:14

因應南海危機 中共空軍至少裝備128架殲-16

2019-03-19 10:51

緊抓意識形態 習近平：思想政治課從娃娃抓起

2019-03-18 22:32

港大調查：港人對「一國兩制」信心跌至新低

2019-03-19 16:42

狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20

玻璃心又碎了！日企包裝印中華民國國旗 陸網友抗議

2019-03-19 11:24

太恐怖 廣州女大生化「哥特妝」地鐵要求卸妝才可進入

2019-03-19 13:37

新華社點名蔡英文：羅織罪名構陷一國兩制

2019-03-19 09:46

7歲童患白血病 生父棄治療與妻離婚：新女友懷孕要用錢

2019-03-18 20:21

習近平訪義見教宗？ 方濟各願會面

2019-03-19 00:52

賴清德參選 親中港媒：兩岸警報更響

2019-03-19 10:34

影／陸老農秀愛犬 「犬中之王」發狠能咬死藏獒

2019-03-19 17:51

上海台商挺韓 成立高雄同鄉會 進口台灣水果

2019-03-19 00:52

大陸港口收費 下月大調降

2019-03-18 23:29

倡民主協商 時殷弘：必要時也可繞過任何國民黨政府

2019-03-19 14:07

新華社二批蔡英文：「維持現狀」暴露「兩國論」底色

2019-03-19 13:35

50城房價收入比 深圳買房最難

2019-03-19 02:11

港媒：中國近三分之一城市人口萎縮

2019-03-19 16:06

2018年國際專利申請 華為逾5000項 全球最多

2019-03-19 11:51

大陸首座跨越地震斷層 海文大橋開通

2019-03-19 02:09

佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56

碧桂園大賺 去年1,600億入袋

2019-03-19 00:12

發表白皮書 新疆反恐5年抓1.3萬人

2019-03-19 00:52

培養擁護中共人才 習：從娃娃抓起

2019-03-19 09:57

世維會斥中共新疆白皮書：沒人自願去「再教育營」

2019-03-19 11:42

車廂嚴重變形…宛如「屍速列車」網友諷：史詩式撞擊

2019-03-19 13:24

英智庫報告：香港生活成本全球最高

2019-03-19 16:53

大陸結婚率創5年新低 上海最不想婚

2019-03-19 15:23

陸股解碼／新一輪行情 有影

2019-03-19 00:12

不怕罰 凌友詩：蔡政府是殺一儆百

2019-03-19 00:52

男當街捅死女友與閨密 致電友人：明天肯定上新聞

2019-03-19 17:36

清明將至 人民銀行擬禁用「人民幣圖案」冥幣

2019-03-19 10:36

測試新系統凸槌 港鐵半夜對撞 40年來首次

2019-03-19 00:52

疑走私北韓 丹東海關查獲仿冒勞力士手錶近300塊

2019-03-19 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top