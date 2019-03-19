無腿勇士登珠峰 夏伯渝獲「影響世界華人盛典」大獎

2019-03-19 17:43 世界日報 中國新聞組／北京19日電



夏伯渝獲影響世界華人大獎。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝 分享 facebook

2月榮獲勞倫斯年度最佳體育時刻獎殊榮的中國69歲登山家夏伯渝，因在堅持夢想、挑戰生命極限和登山運動中的突出表現，獲得「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」大獎。

「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」由鳳凰衛視及鳳凰網發起，連同中國新聞社、美國世界日報、亞洲週刊、南方都市報、旺旺中時集團及新浪、網易、澎湃新聞等20餘家海內外具影響力的華語媒體共同主辦。

夏伯渝1949年生於北京，1974加入中國登山隊， 1975年攀登珠峰時遭遇暴風雪，在8600米高處止步，下撤過程中因將睡袋讓給隊友，導致雙腳凍傷以致截肢。但他並沒有放棄登頂珠峰之夢，裝上義肢仍堅持大運動量訓練。幾年後因肢體殘端反覆感染引發癌變，1993年以來，他經歷二次截肢、淋巴癌、血栓等病痛後，仍以不變的信念和頑強的毅力追逐自己的夢想。

2014年開始，他繼續登頂珠峰計畫。但2014、2015兩年，連續遭遇雪崩、地震；2016年5月13日，第四次攀登珠峰，在8750米處又遇暴風雪而被迫撤退，此時他距終點只差94米。2018年5月14日，夏伯渝第五次挑戰登頂珠峰，10點41分，作為中國第一個用雙腿假肢登上珠峰的人，夏伯渝站上了8848米的峰頂。這時距離他第一次挑戰珠峰已經過去了43年。

在這43年裡，夏伯渝一直胸懷夢想，以自強不息、鍥而不捨的堅強毅力，挑戰人類極限、創造生命奇蹟，他是中國人的驕傲和榜樣，也贏得世界人民的尊敬與矚目。