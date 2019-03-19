狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據廣西南寧晚報報導，一名越南籍女性旅客日前入境中國大陸時，胸部、背部、腰部、外套都夾藏大量越南盾現鈔企圖闖關，結果被大陸海關透過「毫米波人體快速安檢儀」當場識破。經清點，該名女子共攜帶11.304億元越南盾（約合新台幣150萬元），為南寧海關今年查獲案值最大的外幣走私案。

報導稱，3月15日中午一名越南籍女子提著一個行李包通過綠色通道（無申報通道）入境中國大陸，但腰部顯得臃腫，且神色慌張，眼神還刻意避開海關關員，因而引起注意。海關人員通過「毫米波人體快速安檢儀」對其進行掃描檢查，並對行李包進行徹底檢查。

掃描成像圖顯示該名女子的胸部、背部、腰部、外套內均有夾藏物。關員因此對該名女子進一步徹底檢查發現，她共夾帶11.304億元越南盾。目前該案件已移交緝私部門進一步處理。

南寧晚報指出，查獲此案的「神器」是今年2月才剛啟用的「毫米波人體快速安檢儀」。該儀器進行人體檢查時可精準識別人體攜帶的物品，比起以往的安檢設備，識別範圍不僅包含手槍、刀具等金屬物品，還包含陶瓷、塑膠、粉末、液體、毒品、現金等非金屬物品。

而且被檢查人不用被搜身或轉動身體，只需站立約3、4秒即可完成全身安檢，據稱精準又高效。