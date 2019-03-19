佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



黑龍江富豪在黑龍江省牡丹江市的張廣才嶺國有林區，毀林削山挖湖建造豪華私家莊園，卻沒有任何審批手續，更完全無視國土部門先後三次作出拆除並罰款的行政處罰。網友嘆道，就這樣佔地為王，建了豪宅堪比「榮國府」、「寧國府」。

大陸央廣《新聞縱橫》報導，這個私家莊園名為「曹園」，朱紅色的大門氣勢宏偉，兩側各擺放一頭石獅子，城樓上雕樑畫棟，正中間的鎏金牌匾題有「曹園」二字。城門兩側是兩米多高的圍牆，上面架著約1米高的鐵絲網，綿延有數公里。「曹園」內的建築群全是仿古樣式，圍牆一角還專門建設角樓，裝有監控，以防外人入內。據悉，「曹園」在當地被認為是個私人莊園。附近的多名護林工人、放牧農民等，都說從沒進去看過。

爆料者張先生稱，該建築群由牡丹江市的私營企業家曹某投資建設。2004年，曹某以其配偶的名義，從中牧集團牡丹江軍馬場獲得該片國有林地的經營權，經營期限為70年，面積有近3000畝。從2005年開始，他把這塊林地全部用圍牆圈起來，開始大肆動工建設。過程中大量盜伐林木，「毀壞性開發」造成國有林地和生態遭到嚴重破壞。園內還設有狩獵場，不少野鹿、野豬等野生動物被捕殺。

為了調整「風水」，曹某2013年在山腰築起蓄水大壩，利用山水造出一個面積約1平方公里的人工堰塞湖。大壩的設計、施工都沒經過經過論證和規劃，最初是土壩，蓄水越來越多，用水泥加固，現在大壩足有一公里長，水面上停放著遊船，如果一旦潰壩，後果不堪設想。

發現「曹園」竟以「黑龍江曹園文化投資有限公司」設有官方網站。網站「關於曹園」一欄介紹道，曹園位於黑龍江省牡丹江市的西北方，張廣才嶺的大森林中，距市區約10公里，總佔地2.3平方公里。始建於2005年，現已建成「三園一館」。

官網上展示多張曹園內部建築的照片，包括「明清皇家風格仿古建築」、博物館等；網站介紹亦提到，未來將建設跑馬場、高爾夫練習場等。大陸微博網友嘆，這堪比紅樓夢裡的榮國府和寧國府。