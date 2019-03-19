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大陸結婚率創5年新低 上海最不想婚

2019-03-19 15:23聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸國家統計局和民政部的數據統計，大陸2018年結婚率僅7.2‰，創2013年以來的最低點。2008年到2013年結婚率處於上升的狀態，2013年則是轉捩點，持續下探。其中，上海結婚率僅4.4‰，全大陸最低。

中國網報導，大陸結婚率自2013年至2018年，從9.9‰降至9.6‰、9‰、8.3‰、7.7‰、7.2‰。從各省市自治區來看，經濟越發達結婚率越低，比如2018年上海、浙江結婚率只有4.4‰、5.9‰，廣東、北京、天津等地結婚率也偏低。

專家表示，大城市人們生活節奏快，經濟壓力大，都會導致結婚率的下降。因為生活壓力大，不婚的人也越來越多。

相反地，大陸離婚率不斷升高，從2012年離婚率突破2‰，到2016年突破3‰，再到2017年升至3.2‰。

前瞻網報導，中南財經政法大學人口與健康研究中心主任石智雷指出，結婚率下降一個很重要的原因是「晚婚」。另外，結婚率的下降與人口結構關係很大，隨著老齡化的發展，結婚適齡人口的比重在相應減少，這必然會導致一般結婚率的下降。

最近多年勞動年齡人口下降比較快，每年以300、500萬的數量下降。反映在適合結婚的人口數量方面，最近幾年也下降較快，出生人口下降與結婚率下降趨勢吻合。大陸2018年出生人口1,523萬人，比2017年1,723萬的出生人口下降200萬，人口自然成長率為3.81‰。

有網友表示，錢可以自己掙，飯可以自己做，車可以自己開，結婚後就當免費保姆的，當不好還被數落。碰不到有感覺的人就是單身一輩子也要等，結婚可是一輩子的大事，堅決不將就。

大陸2018年結婚率僅7.2‰，創2013年以來的最低點。。照片／全景網
大陸2018年結婚率僅7.2‰，創2013年以來的最低點。。照片／全景網
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結婚上海經濟
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