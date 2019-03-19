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港鐵撞車 信號供應商有百年歷史 業務由太空至國防

2019-03-19 14:19香港01 記者黃偉倫／報導

荃灣綫測試新信號系統期間，中環至金鐘站發生列車相撞。 圖／擷自香港01資料照
荃灣綫測試新信號系統期間，中環至金鐘站發生列車相撞。 圖／擷自香港01資料照
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港鐵昨日（18日）凌晨近3時，在荃灣綫測試新信號系統期間，中環至金鐘站有列車相撞，導致荃灣綫金鐘至中環全日暫停服務。港鐵常務總監金澤培事後承認，新信號系統有問題，引致事故發生。此次意外，政府與港鐵都表示會徹查事件，而港鐵今日（19日）亦召開緊急董事局會議討論事件。

新信號系統為兩間國際知名信號系統供應商法國阿爾斯通（Alstom）及泰雷茲（Thales）組成的聯營公司 Alstom-Thales DUAT JV提供，其中泰雷茲涉及的業務廣泛，包括國防、太空科技等，公司歷史更可追溯至19世紀。雖然泰雷茲聲稱，每年有逾80億人次乘客會使用其交通運輸技術，但其信號系統於2017年就曾導致新加坡發生列車追撞意外。

港鐵正為7條路線更換新信號系統，工程合約於2015年簽訂，並批予阿爾斯通及泰雷茲組成的合營公司Alstom-Thales DUAT JV，合約款項總值33億港元。

根據合約，合營公司採取「通訊為本列車控制」（Communications Based Train Control Technology）的設計，分階段提升荃灣線、港島線、將軍澳線、觀塘線、迪士尼線、東涌線及機場快線的信號系統。有消息人士指，涉事列車由英國製造，為了應付信號系統更新工程，列車已同時設有新、舊兩套系統，並可隨時切換。消息又估計，由於涉事列車損毀程度較大，有可能會報銷。

向26國出售防空雷達

泰雷茲的歷史可追溯至1893年，當時稱為Compagnie Française Thomson-Houston，之後於1968年經合併後，稱為Thomson-CSF，亦即泰雷茲的前身，主要經營電子、保安業務等。在2000年底，經過連串合併、收購後，易名為泰雷茲，業務涉及範圍日漸廣泛，包括航空、太空、地面運輸，甚至國防保安，包括為北約提供軍事管理系統，以及向26個國家出售防空雷達等。

而泰雷茲的官網亦提到，全球每年有80億人受惠於其運輸科技，瑞士、西班牙、杜拜、英國等地的運輸系統，亦有使用其信號技術。

泰雷茲官網指出，每年有80億人受惠於其運輸科技。 圖擷自/泰雷茲官網
泰雷茲官網指出，每年有80億人受惠於其運輸科技。 圖擷自/泰雷茲官網
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曾涉新加坡地鐵追撞事故

事實上，泰雷茲並非首次涉及列車追撞事件。2017年11月，新加坡地鐵東西線裕群站發生兩列列車相撞事故，造成38人受傷。意外經調查後，發現當時正更換信號系統，當中新系統出現問題，以致防護系統被解除，錯判兩列列車之間的距離，最終導致意外發生。而涉事的新信號系統，正由泰雷茲提供，該公司事發後曾指事件是全球首次發生同樣事故。

今次列車相撞事件發生後，港鐵常務總監金澤培曾解釋，新系統一共有三個區間信號電腦，分別為主系統、副系統和備用系統，事發時正模擬主、副系統無法正常運作，並轉用後備系統的情景，最終卻發生事故。他續指，供應商在事發後於加拿大多倫多的實驗室模擬系統運作，在重組事件經過後，確認涉事軟件出現問題。對此，泰雷茲發聲明指，會全力配合港鐵及政府機構調查，並就事件有車長受傷感到抱歉。

意外發生後，港鐵與政府都大為關注。機電署稱會作深入、完整、獨立的調查，並要求港鐵就事件提交調查報告。金澤培亦說，信號系統供應商將派4至5位專家來港協助調查事件，港鐵亦會亦會成立專家小組，聯同承辦商的專家及外聘信號系統專家作詳細調查。而港鐵周二(19日)下午亦召開緊急董事局會議討論事件。

文章授權轉載自《香港01》

港鐵列車
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