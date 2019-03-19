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被稱「半個內地人」王耀慶怒回一句話 陸網友爽翻

2019-03-19 13:53聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

凌友詩「走紅」兩會之際，台灣男演員王耀慶一段老影片最近在大陸網路上流傳。視頻中，王耀慶怒懟某活動主持人「你也是半個內地人」說法，並堅定表示：「台灣也是祖國不可分割的一部分」。大陸網友紛紛按讚，原來內心是正宗中國人。

中共官方環球網今天報導，影片是2016年12月11日，王耀慶在參加電影《非凡任務》定檔發布會時，只見視頻中，女主持人說王耀慶「你也是半個內地人」時，王耀慶當即反問「為什麼是半個」？

主持人此時還未意識到失言，稱「因為我們很愛你，你不是內地人，但是我們非常希望你來內地多拍戲」。

聽到這裡，王耀慶表示：「但台灣也是祖國不可分割的一部分」。

語罷，台下觀眾給予了熱烈掌聲。

之後，大陸主持人立即解釋道：「都是中國人，但(劇組主演中的)內地演員，六個佔五個」。聽到這番話，王耀慶才回應表示「繼續」。

對視頻中女主持人的說法以及王耀慶的回應，有大陸網友評論表示，「今天才知道王耀慶立場這麼堅定啊!粉了!」

也有大陸網友分析主持人的說法，稱(主持人)不懂王耀慶的立場，以為說半個內地人既能討好王耀慶又不得罪內地觀眾，「結果人家內心是把自己當正宗國人」。

在新浪微博上，也有不少網友表示，主持人的這說法是沒錯，但是聽著就是不舒服。

實際上，除了王耀慶這段視頻資料，在當時的《非凡任務》定檔發布會上，本劇另一位主演段奕宏也談到了王耀慶怒懟主持人一事，並調侃稱「耀慶，我也認為你是內地演員，沒把你分離出去」。

視頻中，王耀慶怒懟某活動主持人「你也是半個內地人」說法，並堅定表示：「台灣也是祖...
視頻中，王耀慶怒懟某活動主持人「你也是半個內地人」說法，並堅定表示：「台灣也是祖國不可分割的一部分」。大陸網友紛紛按讚。（鳳凰網資訊）
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