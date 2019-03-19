太恐怖 廣州女大生化「哥特妝」地鐵要求卸妝才可進入

2019-03-19 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



廣州一名女大學生化濃妝後搭乘地鐵，安檢時被斥妝容恐怖，安檢人員要求她卸妝後才可進入。女學生在微博公開事件後引起網民熱議，廣州地鐵負責人道歉，強調日後出於安全考慮，會繼續勸阻「奇裝異服」的人乘搭地鐵。大陸女網友紛紛化了哥特妝，聲援女事主，並向廣州地鐵宣誓自己「自由化妝」的權益。

據金羊網，該女大學生在新浪微博投訴，表示自己本月初在廣州蕭崗站乘搭地鐵，接受安檢時被安檢人員截停，說她妝容恐怖，其上司其後告訴她卸妝後方可乘車。女學生表示自己當日只是化了「哥特」風的妝，塗上藍紫色眼影及黑紫色唇膏，以及穿上黑色洋裝，對安檢人員的決定大惑不解。她又認為安檢人員的決定並無法律根據，她以前曾以類似妝容乘搭地鐵，亦未被攔截。

廣州地鐵於微博回覆女事主向她公開道歉，承認安檢人員處理不當，但表示日後會繼續勸阻奇裝異服的乘客乘坐地鐵，尤其打扮驚悚引起其他乘客不安的人。

事件引起大陸網友熱議，有網友贊成地鐵做法，直斥女生的妝容會嚇到小朋友、引起公眾不安；亦有網友支持女生，認為乘客的妝容不在安檢人員管轄範圍內，批評安檢人員的標準模糊不清。