車廂嚴重變形…宛如「屍速列車」網友諷：史詩式撞擊

2019-03-19 13:24 世界日報 香港19日電



港鐵兩輛列車18日凌晨測試期間發生嚴重碰撞，車身被撞至嚴重凹陷、傾斜，車廂內一片狼藉，網友形容場景恍如南韓喪屍片《屍速列車》，隨即極速改圖、改歌詞對對事件進行KUSO反諷。

綜合媒體報導，港鐵發生40年來最嚴重撞車事故，有人登上列車拍到事發後的情形，只見車廂內漆黑一片，座位、扶手被撞至嚴重變形，整列座位飛脫出來，扶手側倒地，車窗鬆脫及玻璃散落一地，有車身更直接飛脫剝落，車門爆裂，儼如災難片現場。

香港01報導，馬上有網友將之製作成災難電影《新。訊號系統》海報，附以標題「耗資33億元，史詩式撞擊場面」，改圖者亦不忘引用港鐵主席馬時亨名言「全世界都讚，淨係香港人鬧」作為標題揶揄一番。

除了電影海報之外，亦有人將車廂情況結合電視遊戲場面，模擬有喪屍在車廂出現，另外亦有將傾斜車廂與電影《奇異博士》的空間扭曲主題結合，效果毫不突兀。