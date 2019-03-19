港鐵撞擊力197噸 專家：若滿載傷亡慘

2019-03-19 13:25 世界日報 香港19日電



港鐵兩輛列車測試期間發生嚴重碰撞，萬幸當時沒有載客。工程師表示，事發時列車正以時速30公里行駛，碰撞時撞擊力重達197噸，相等於6個車卡的重量，而一般人最高只能承受約200磅力，如果事發時列車載滿乘客，恐釀嚴重傷亡，後果不堪設想。

撞擊力197噸 若載滿客料傷亡慘重 分享 facebook

明報報導，英國機械工程師學會院士盧覺強表示，若以最高時速60公里計算，列車撞擊力將達446噸，可將列車撞出車軌。而事發時列車正以時速30公里行駛，撇除煞車，撞擊力為約197噸，相等於6個港鐵車卡重量，「如當時列車上有乘客，不死都重傷」。

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盧覺強表示，一部私家車的重量為約1.8噸，貨櫃車則重約30至40噸，而港鐵一個車卡重達30噸，故發生碰撞時，情會較一般道路交通意外嚴重，「鐵路交通事故的殺傷力很大」。

據報導，急症科專科醫生彭繼茂表示，任何撞擊均可造成創傷及構成生命危險，他說人警覺時會本能作出自我保護及防禦動作，以減低傷害，惟乘搭地下鐵時難以預計前方交通情，乘客警覺會減低，而列車上的玻璃碎片及鐵通均有可能成為「利器」，導致乘客頭破血流。

媒體報導，港府高度關注港鐵列車相撞事故，要求徹底調查事故原因。多名立法會議員認為，港鐵在新信號系統測試期間發生列車相撞，事故嚴重。有議員提出，要在星期三立法會大會提出緊急質詢，而立法會鐵路事宜小組委員會將於下星期討論事件。

徹夜搶修 金鐘至中環仍停運

香港新聞組╱香港19日電

港鐵撞車後，大批工程人員徹夜搶修，港鐵發言人今日凌晨緊急公布，為配合中環站附近的復修工作，荃灣線來往金鐘站和中環站服務全日暫停，消息人士說，預計或要數日才能恢復全面通車。

香港01報導，港府要求港鐵徹查事故原因，港鐵今日會召開緊急董事局會議討論事件，並就事故向乘客致歉，稱會調查成因、軟件開發程序、系統保障程序等，預計兩至三個月有初步結論。

明報報導，事後列車如同廢鐵留在路軌上，港鐵車務總監劉天成表示，已安排120名工程人員在場復修，並檢查軌旁設備等。政府消息人士說，新信號系統的主系統、副系統及後備系統3套電腦系統，理論上設計是一樣的運作原理，但測試主系統及副系統時均無發生類似情，轉用後備系統時才出現保護系統失效、令兩列車同時進入渡線範圍，引致撞車，具體原因有待調查，包括轉換系統期間會否有「空窗期」等。

機電工程署長薛永恒到意外現場視察後說，現階段斷定實際肇因言之過早，強調新系統與現有系統設計完全不同，現時荃灣線於服務時間使用的是原有系統，政府會確保新系統有適當改進後才投入服務。