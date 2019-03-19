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六都多達9萬間房屋賣不掉！9成以上是這兩種房子

一鐵一橋效應 港舊區鋪租飆漲6成

2019-03-19 13:23世界日報 香港19日電

傳統旺區銅鑼灣、尖沙咀商鋪租金狂升的「神話」不再，不過，高鐵西九龍站及港珠澳大橋通車後，傳統民生舊區如佐敦一帶陸續有專攻內地旅客的藥房及兌換店進駐，商鋪看俏，有業主續租時加租一至兩成。根據差餉物業估價署最新數據，與高鐵西九龍站相距一條行人天橋的佐敦文匯街，有專攻內地客的藥房，下年度租金升30%，更有食肆下年度的租金達180萬港元，急升60%。

高鐵港珠澳橋推高舖租！佐敦食肆租值急升60%
高鐵港珠澳橋推高舖租！佐敦食肆租值急升60%
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綜合媒體報導，一鐵一橋開通後，大批內地旅客湧港，鄰近高鐵西九龍站的佐敦一帶，包括文匯街、文英街、文苑街、文蔚街及官涌街市所在的一段廣東道，陸續有主打內地旅客生意的賓館、餐廳及藥房出現，更不時見到拖篋旅客出沒。

報導指出，人流大增的結果立即推升商鋪租金，最新數據顯示，其中佐敦文匯街一間藥房下年度的租金約30萬港元，按年上升30%；同條街有食肆下年度的租金更達180萬港元，按年急升60%。佐敦經營雜貨的店東直言，高鐵通車後，自己反變「受害者」，生意額未增加，但續租時已被加租一至兩成。

他續稱，文匯街、文英街一帶以往以食肆、民生小店為主，但近年陸續有藥房進駐，「如果越開越多，我就生存不下去了。」

另外，因大橋開通後而被大批內地旅客攻陷的東涌，除了居民叫苦連天，該區商戶也慘變「受害者」。差估署最新數字顯示，東涌富東廣場有食店下年度的租金約44.4萬港元，按年上升超過10%。

據報導，在富東街市經營食店的羅小姐稱，港珠澳大橋開通初期，確實帶旺東涌及富東廣場，「生意好了大約一成」，但情況只持續了一個多月，她直言「旺丁不旺財」，「自己又要承受加租壓力。」

她透露，在富東街市已開鋪6年，每2至3年續租均會被加租，早前亦剛續約，她未透露租金金額，但今次加租幅度明顯高於上次續約，她相信與大橋開通有關。

鋪租節節漲 老店「撐不住就不做了」

香港新聞組╱香港19日電

市場普遍預期「一鐵一橋」可刺激香港零售及旅遊業，沒料到反而先刺激到商鋪租金。根據差估署最新估算，所有非住宅單位的差餉租金平均升幅2.8%，其中西九站、東涌站附近店舖租金更勁升5.06%至15.2%，使得許多老店不堪負荷，打算結束營業。

香港01報導，在東涌區扎根六年的酸辣粉小店負責人指出，大橋通車後，生意仍然以街坊、學生為主，遊客只會跟隨旅行團到大型商場購物，甚少光顧他們，惟業主已明言，今次的加租幅度會較往大，估計多達一成。

在西九經營數十載、販賣自家製越式法包的小店負責人說，帶著大小行李的遊客只會到尖沙咀掃貨，不會幫襯小區，但業主仍繼續加租，「撐不住就不做了，我都夠歲數領高齡津貼了！」

報導指出，大橋不能為小店帶來商機，卻隨時為它們帶來危機。根據最新差餉租金顯示，羅小姐的店舖租金增幅已升達10.4%。她指出，現時食肆愈開愈多，競爭激烈，附近的商店已不斷轉手，其店舖今年5月將要再與業主續約，惟業主已明言，今年加租的幅度可能較往年多，「好吃力」。

69歲范伯伯在佐敦文苑街一隅，經營「添記」賣的越南法包深受海外旅客及港人歡迎。他指高鐵通車後，非但沒有吸引旅客，人流更比從前少、食肆生意更難做。德福麵飽餅店屹立文蔚街18載，負責人劉先生也說高鐵通車後，並無增加人流，但業主每幾年加租一次，租金已累升近倍，惟生意門可羅雀，難以維持生意。他已打定輸數，考慮結束營業。

香港高鐵港珠澳大橋
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