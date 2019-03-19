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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

港律師樓徵茶水助理 月薪1.8萬 大學生羨…幹嘛辛苦讀書

2019-03-19 12:53世界日報 綜合報導

為了能找到一份待遇良好的工作，不少學生努力念書、取得學位，希望高學歷可換得高薪資。不過，香港一間跨國律師樓近日刊登啟示，徵求「倒茶水的助理」，並開出一個月1萬8000元港幣(約2300美元)的薪資，讓不少大學生相當欣羨，甚至感嘆「辛苦讀書也沒用」。

香港茶水助理
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根據《新假期週刊》的報導，香港一家總部位於法國的跨國律師樓日前貼出公告，想要徵求辦公室的「茶水助理」，上班時間為8點半至下午5點，周休二日，工作內容包含收發郵件、為公司員工和來訪客人準備茶水點心、維持茶水間整潔、整理會議室等。公告中提到，應徵者須精通中英文讀寫，並能在高壓的環境下工作，錄取者每個月將可領到1萬8000元港幣的薪資。

律師樓開出1萬8000元月薪徵茶水助理的消息一出，引發許多網友的討論。據了解，去年的統計結果顯示，內地大學畢業生的起薪中位數為港幣1萬4000元，因此，有大學生感嘆，「茶水姐姐」的薪水都有1萬8000元，「自己這麼辛苦讀書也沒用。」

不過，也有網友反駁，「茶水助理是將辦公室助理、茶水姐姐合併，等於做2份工」、「專業的茶水姐姐一點都不簡單！報導指出，要記住公司每個人的喝茶習慣、喜好，還要沖的一手好奶茶，大家開工前就必須把茶點擺放好」，工作內容並沒有大家想像中簡單，此外，若再將香港的房價、物價納入考慮，這份工作的CP值其實並不高。

香港茶水助理
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