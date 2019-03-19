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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

打臉北京 達賴喇嘛：轉世靈童或將在印度

2019-03-19 11:40聯合報 記者羅印冲╱即時報導

美國之音報導，藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛18日透露，他圓寂之後，他的轉世靈童可能會在印度被找到。達賴喇嘛在印度流亡了60年。他警告說，任何由中國指定的繼任者，都不會受到尊重。

達賴喇嘛日前在達蘭薩拉的辦公室，接受了路透的專訪。

考慮到他圓寂後可能發生的事情，達賴喇嘛預計北京會試圖強加給西藏佛教徒一位繼任者。他說，中國認為達賴喇嘛的轉世非常重要，他們比我更關心下一任達賴喇嘛。

達賴喇嘛在接受採訪時說，將來可能會有兩個達賴喇嘛，一個來自這裡，一個自由的國家；一個是中國人挑選的，那麼就沒有人會相信，也沒有人會尊重（那個由中國挑選的）。

報導指，北京曾表示，中國領導人有權批准達賴喇嘛的繼任者，說這是歷代繼承下來的傳統。不過，許多藏人懷疑，中國人的任何角色都是一種對藏人施加影響的策略。而藏人的傳統認為，高僧圓寂之後，他的靈魂會在一名兒童的身體內得到轉世。

中國政府禁止藏人展示達賴喇嘛的照片或者進行任何公開的奉獻活動，不過中國600多萬藏人中仍然有許多人崇拜他。達賴喇嘛說，流亡藏人跟大陸藏人之間的聯繫在增加，但是2010年以來，中國人和他的官員之間沒有正式的接觸。

達賴喇嘛還表達了對天文學、量子物理等的強烈興趣，他表示，如果他被允許回到自己的家園，他願意到中國的大學裡談談有關的問題。不過，他說，在共產黨統治下，這是不可能的。

達賴喇嘛說，中國是一個偉大的國家，一個古老的國家，但是政治制度是專制主義，沒有自由。所以他還是寧願留在這裡。

報導指，1959年3月，藏人與進駐拉薩的解放軍發生武裝衝突，之後達賴喇嘛和八萬藏人流亡印度。流亡藏人稱那次事件為藏人反抗中共非法佔領西藏的自由抗暴運動。中國政府稱之為武裝叛亂，並稱現年83歲的諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛是危險的分離主義分子。

達賴喇嘛。 路透
達賴喇嘛。 路透
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達賴喇嘛印度北京
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