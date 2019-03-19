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上海百年老店 喬家柵食府將重開

2019-03-19 11:26世界日報 上海19日電

上海百年老店喬家柵食府將重新開業，喬家柵食府位於襄陽南路永嘉路口，經過重新設計和裝修，將於31日重新開業。

澎湃新聞報導，喬家柵是中華老字號品牌，創始於1909年，經營上海本幫菜系和點心，不僅得到周邊居民認可，還有不少名人喜歡光顧，如宋慶齡、梅蘭芳、徐志摩、俞振飛等，京劇大師周信芳還為喬家柵題詞「味傳南國」。

喬家柵食府經營者透露，改造升級後的喬家柵食府將保持古色古香的風格，經營面積達400多平方米，主要經營江南名點名菜。

上海百年老店將重開，梅蘭芳徐志摩都愛這家老字號
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上海百年老店將重開，梅蘭芳徐志摩都愛這家老字號
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