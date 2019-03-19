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首座綠色智慧型大廈 深圳啟用

2019-03-19 02:09聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

手機APP操控整棟大廈運營的場景不再是科幻片情節，近日中國首座綠色智慧型大廈－達實大廈正式在深圳落地啟用。整棟大廈無需控制按鈕，僅用一部手機就可自主操作體驗人臉識別，用語音智能控制窗簾、燈光、辦公室設備。一部手機就可以實現無感控制智慧辦公和智慧生活。

這座智慧型大廈位於深圳南山區科技園。在達實大廈8樓辦公室區域，辦公桌上有一個小小的智能魔方控制器，只需要通過翻轉90度、180度、搖一搖、敲一敲、推一推等不同的動作，就可以控制辦公室內的燈光、窗簾升降，讓辦公室在辦公室模式、休息模式、會客模式和離開等不同應用場景中進行切換。這只是大廈的智慧一角。

香港文匯網，達實大廈是「中國首座雙標準、三認證綠色智慧大廈」，總層高地上45層、地下4層。達實智慧系統涵蓋樓內工作、生活、物業管理方方面面。可以說，在這裏生活辦公的人只需一機在手，無需任何控制按鈕，就可通過手機就自主操作體驗人臉識別、自然語音交互、智能控制、全智能立體停車、蹲位監測等，實現無感通行、無感控制，真正把智慧帶進工作和生活。

通過大廈APP可提前預約停車及反向尋車；VIP用戶能夠享受「刷臉進門」體驗；乘坐電梯，這棟大廈的「智慧大腦」可快速調配；使用會議室，可通過移動端進行查看並預定，辦公需求在手機上即可輕鬆完成；通過自然語音交互可以控制窗簾、燈光及人性化的互動服務；水電能源消費使用情況在手機上一目瞭然；設備控制一鍵搞定。總之，在這裡生活和工作的員工，只需要手機就可以控制自己的辦公場景。除此之外，大廈還提供全方位的監控與警報系統，遇到入侵或火警時可通過APP報警，並提供處置措施與逃離路線。

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