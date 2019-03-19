深圳「千園之城」 拚今年完成

2019-03-19 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



深圳市政府準備在今年完成40個公園新建和改造提升，實現「千園之城」的綠色發展目標。

新華社報導，目前，在深圳不到2000平方公里的土地上，分佈著大大小小973個各類公園：山林海岸建起了森林郊野公園，城市中央有各具特色的綜合公園，街道社區分佈著數百個社區公園，此外還有寵物主題公園、航天科技公園、岩石主題公園等等，建成區綠化覆蓋率超過45%，基本實現了「開窗可見綠，出門可進園」。

隨著綠地不斷增多，深圳還實行了嚴格的環境保護措施，限行黃標車、禁燃高污染燃料、開展PM2.5源解析，並在中國率先建成了首個符合國家標準的「一街一站」網格化監測體系，提前淘汰老舊車12.9萬輛，基本實現了出租車100%純電動化。

在綜合治理下，深圳的生態環境不斷改善，去年PM2.5年均濃度降至26微克/立方米，是中國GDP前20的城市中，空氣質量全面達標的唯一一座城市。

深圳市生態環境局表示，目前粵港澳三地正在共同編製「粵港澳大灣區生態環境保護規劃」，作為推進粵港澳大灣區生態環境保護的生力軍，深圳將以此為契機，推動深港兩地減排及空氣監測技術和經驗交流，全面推進機動車、工業VOC、工地揚塵等大氣污染治理，逐步擴大珠三角船舶排放控制區，推動粵港澳大灣區大氣污染聯防聯治，聯手打造大氣環境治理的深港標準，並推廣至粵港澳大灣區。