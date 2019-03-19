大陸首座跨越地震斷層 海文大橋開通

2019-03-19 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



連接海口市演豐鎮和文昌市鋪前鎮，全長5.597公里的海文大橋（原名鋪前大橋）昨天通車。 新華社 分享 facebook 中國首座跨越地震活動斷層的跨海橋樑—海南海文大橋18日上午通車，將海口市至著名僑鄉文昌舖前鎮的車程由1個半小時縮短至20分鐘。

中新社報導，海文大橋為大陸國內目前抗震設防裂度最高、設計基本風速最大的橋樑，突破了在極震區、跨越地震斷層帶建設特大橋的技術難題。海文大橋從2015年開工建設，項目路線全長5.597公里，雙向六車道一級公路標準，設計速度80公里/小時，橋樑標準寬度32米，總投資26.7億元人民幣。

海南省交通運輸廳廳長林東在通車儀式上說，海文大橋橫跨舖前海灣，東接文昌濱海旅遊公路，西接海口江東大道主干區，是實現「海澄文」一體化的交通控制性工程。大橋通車解決了「海澄文」區域的交通瓶頸問題，為僑鄉文昌融入海口半小時經濟圈創造了交通條件。海文大橋的建成也將有利於瓊北地區旅遊資源開發、完善海南交通路網結構。

今年72歲的舖前人鄧少東特意從廣州回海口參與海文大橋開通儀式。他回憶，兒時從舖前到海口需要坐船，耗時幾個小時，如果遇到退潮，還要下船穿過灘塗，非常地辛苦。

他說，到上世紀80年代，從舖前到海口坐車還是要花3個多小時。隨著高速公路的開通，時間縮短到1個多小時，海文大橋開通後，時間就更短了，完成了舖前人的一個夢想。

海南省交通工程建設局局長呂曉宇表示，海文大橋將生態環保要求貫穿項目建設全過程，合理安排工期，避開鳥類遷徙高峰期；施工設備加裝減震底座，減少噪音對生態環境影響；採用低矮照明設施，減少了對鳥類生物導航的干擾。