21年北京萊太花市 4月底停業改建

2019-03-19 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京規模最大的花卉市場—有著21年歷史的萊太花卉市場將於4月底暫停營業，迎來升級改造。不少花鋪近日開始清倉甩賣，吸引了大批市民前來光顧。

中通社報導，「最鼎盛時是十多年前，這裡占了北京鮮切花九成的銷量，能影響北方六省的花價，是名副其實的花市晴雨表。」從海澱區驅車前來的王女士說。

萊太花卉市場地處朝陽區燕莎商圈，毗鄰各國使館，四周高端酒店餐館林立。相比之下，這座建築的風格略顯得格格不入。改造升級後的它將變身為集花季生活館、24小時花香書屋、香氛主題藝術酒店等特色業態於一體的京城時尚新地標。

中標萊太花卉市場升級改造項目的影都文投負責人表示，希望通過改造，將設施陳舊的花卉市集，通過藝術提升，變成社群街區的文化生活空間。「其實，我和其他幾家商戶正希望借這次改造轉變一下經營模式」。已在此地經營十餘年的商戶李女士說，「這幾年顧客都傾向於網購或在創意花店買花，我們這些以擺攤為主的實體花鋪冷清不少，近兩個月是生意最好的時候」。

不過，市場改造後的租金價格也讓商戶關切，根據市場發布的通知，萊太項目升級改造完成後，現階段續租的商戶在符合准入標準的情況下具有優先入駐資格。不過，屆時萊太將同時面向全國進行優質商戶招商，租金也會適度調整。部分客戶認為，期待早一點見到更有格調的萊太。