北京將設長城修復中心 會診「箭扣」

2019-03-19 02:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



繼故宮養心殿試水的文物「研究性保護」模式，北京將設立大陸首個長城修復中心，並組建專業的修繕匠人團隊，對箭扣野長城展開保護。對此，北京市懷柔區文物所負責人張彤日前表示，試水這種全新的保護模式，是因為文物的發掘和保護具有不可預見性，「長城修復中心就好像把內科、外科醫生集中在一起，對長城進行定期會診，共同制定治療方案。」

香港文匯網報導，箭扣野長城全長7952米，因形如「滿弓扣箭」而得名。2016年起，箭扣長城啟動修繕，目前已完成天梯至鷹飛倒仰段共1003米的工程。張彤透露，在研究性保護的新模式下，北京將設立長城修復中心，由考古專家、設計師和匠人對箭扣長城進行「會診」，總體負責修繕工程。

「試水這種全新的保護模式，是因為文物的發掘和保護具有不可預見性。」張彤說，以長城修復為例，天長日久，很多城牆馬道上覆蓋著厚厚的植被、土層，難以看清地面結構，導致事先制定的修繕方案很難做到盡善盡美，而長城修復中心就好像把內科、外科醫生集中在一起，對長城進行定期會診，共同制訂治療方案。

張彤表示，作為專門的長城科研機構，長城修復中心將有專業的考古、科研人員常駐，以嚴格的歷史信息作為修繕依據，對長城進行科學保護。她指出，由於打通了研究、設計、施工、開放開發等多個環節，文物保護將會更細緻，還將為今後的旅遊開發打下基礎。