氣溫回暖 大連郵輪航季展開

2019-03-19 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



馬紹爾群島籍國際豪華郵輪「娜蒂卡號」（Nautica）18日上午緩緩靠泊遼寧港口集團大連港國際郵輪中心，成為大連港國際郵輪中心2019年接待的首艘郵輪，這也標誌著大連港2019年郵輪航季正式拉開序幕。

中新社報導，大連港是中國東北地區最大的開放口岸，近十年間每年都吸引十幾艘國際郵輪在此掛靠。進入3月份，隨著氣溫逐步回暖，中國北方港口郵輪旅遊隨之升溫。

“娜蒂卡”號國際豪華郵輪隸屬於美國大洋郵輪公司，1998年建造，總噸位30277噸，船長167.55米，寬25.46米。這是該郵輪自2015年首次到訪後，第三次掛靠訪問大連港。此次“娜蒂卡”號共載680名歐美遊客自日本到大連訪問。

郵輪抵港後，大連港碼頭岸邊別具中國特色的舞獅和古箏表演，讓外籍遊客近距離感受到中國傳統文化以及大連的熱情好客。

今年遼寧港口集團的郵輪航季較去年提前13天啟幕，預計持續到10月中旬。其中，“中華泰山”號將成為大連港國際郵輪中心今年始發的首班郵輪，計畫于4月5日出發。此外，今年還將有多艘國際郵輪來大連港訪問和始發，其中歌詩達郵輪公司旗下的“賽琳娜”號和“新浪漫”號將首次在大連港始發運營。

2018年大連港郵輪經濟表現搶眼，該港靠泊國際豪華郵輪37艘次，同比增長19%；進出港遊客8.4萬人次，同比增長22%，創大連口岸接待國際郵輪艘次及旅客數量的歷史新高。目前，大連港國際郵輪中心已擁有15萬噸級郵輪泊位和8000餘平方米的旅客聯檢候船大廳，可滿足東北郵輪市場和各地遊客需求。