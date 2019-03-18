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澳門查獲特大賣淫集團 兩年性交易近10萬次

2019-03-18 20:40聯合報 記者陳言喬╱即時報導

澳門司法警察局18日公佈，搗毀一個特大操控賣淫犯罪集團。該犯罪集團僅2017年至今，所涉及性交易次數不少於9.5萬次，從中所獲得的非法收益不少於3.17億港元（約12億台幣）。

中通社報導，一個涉嫌操縱賣淫集團活躍於氹仔一間桑拿場所，警方深入調查後發現，涉案場所以水療按摩等為名安排女子性交易。3月16日晚深夜至17日凌晨，澳警出動200名警力，兵分兩路前後包抄，突擊搜查這個桑拿場所。行動歷時18小時，共拘捕13名集團骨幹成員、58名賣淫女子，並將151多人帶返警局調查。同時查獲600萬港元現金、帳簿、逾4500盒避孕套、性感衣物、漱口水和潤滑劑等大批證物。　　

經調查，賣淫女子分別來自大陸、東南亞及東歐等地，由集團要員根據年紀、樣貌、身材進行評級，每次性交易價格由2588港元至4488港元不等。集團有專人教授取悅客人技巧，要求女子無條件「試車」，測試性技巧。

警方稱，該犯罪集團具有較高的反偵察意識，場所門口有專人全天候24小時把風。場所內還設置不同的秘密通道及暗房密室，以用作成員逃避偵查之用。每當發現附近有警員出現時就會觸動場所內警示燈及警報系統，通知正進行性交易及證件有問題的人迅速避入密室。警方表示，當局現正追緝該犯罪集團的大陸內地主腦及其他骨幹成員。

疑為涉案的澳門水療中心。圖／環球博訊
疑為涉案的澳門水療中心。圖／環球博訊
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