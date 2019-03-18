7歲童患白血病 生父棄治療與妻離婚：新女友懷孕要用錢

2019-03-18 20:21 香港01 記者朱加樟／報導



河南7歲白血病患者晨晨（化名）急需鉅款進行骨髓移植。 圖／翻攝自網易視頻 分享 facebook 近日，內地一則關於河南7歲白血病患者晨晨（化名）的新聞引發網友關注。晨晨目前急需鉅款進行骨髓移植，但其生父卻不願晨晨繼續接受治療，更表示自己有了新女友，女友已經懷孕需要用錢，沒有錢給兒子治療。

晨晨生父更決意與晨晨生母離婚，他更說：「就跟兒子說，我已經死了。」

據晨晨生母劉女士描述，2016年9月，晨晨突然開始腿疼，確診為急性淋巴B細胞白血病，隨後進行了治療。經歷了兩年治療後，晨晨的病情好轉，然而晨晨的病在2018年9月復發。自晨晨生病以來，治療費用已經花了86萬（人民幣，下同），全家舉債近50萬，目前晨晨急需進行骨髓移植，但是劉女士一家已經借無可借，無力承擔幾十萬的治療費用，陷入絕望。

劉女士表示，因為自己在檢查中被醫生告知攜帶白血病致病基因，丈夫高先生一直將兒子的病怪在自己的身上。今年春節後，高先生藉口借錢不知所蹤。劉女士輾轉與高先生取得聯繫，高先生卻勸她放棄晨晨的治療，並表示自己有了新女友，女友已經懷孕需要用錢，自己無錢給晨晨治療。高先生還表示接下來要跟劉女士離婚，「就跟兒子說，我已經死了」。

劉女士的奶奶表示，自晨晨生病以來一直都是劉女士負責帶孩子看病，「我兒子一直都不太管孩子的病，這次離家以後我就再也沒聯繫上他」。當她知道了兒子想要放棄晨晨並離婚，一直患有高血壓的她被氣得突發腦供血不足，現在只能在家裏休養。

報道又指，劉女士一家已發起網上籌款，希望為晨晨籌集75萬元的醫療費用。

晨晨的生父不願晨晨繼續接受治療，更表示自己有了新女友，女友已經懷孕需要用錢，沒有錢給兒子治療。 圖／翻攝自網易視頻 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》