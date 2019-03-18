大陸「996」潛規則下場：女友不理、身心俱疲

2019-03-18 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



網路行業加班是不成文的規定，其中，大陸「996」工作制，讓員工有家難歸。一名大陸電商京東員工因為太常加班引起女朋友不滿而不理，他決定開始投履歷，準備換工作。

這名員工表示，996京東第三天，實際上回來後就沒有八點之前下過班，兩個周末都來加班，不顧家人反對北漂，除了工作更希望有生活，都準備安家在這裡。春節前體檢身體不好不能熬夜，女朋友上周就抱怨沒有時間陪她，乾脆不理我，不想被強迫加班，此刻身心俱疲，決定開始改簡歷。

所謂「996」的說法就是起源於互聯網行業，意思是早上9點上班，晚上9點下班，一周工作六天，雖然市面上大多數企業對外宣稱996，但強度遠遠高於996，甚至有的企業員工凌晨下班，休息成一種奢望。

網友出主意說，「走之前記得把病假休完啊！」、「北京互聯網公司大多這樣，能忍就繼續做，不能忍就走吧」、「勞動法都妥妥的違反了，難道真沒人管一下嗎？人的精力都是有限的，疲勞時效率低下的加班到底有什麼用啊。」

大陸勞動法規定，勞動者每天的工作時間不超過8小時，每周不超過44小時。甚至曾有大陸網路主管對員工公開說，「若不能工作和家庭兼顧，可選擇離婚。」