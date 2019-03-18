加班到「麻木」 香港公院醫護流失率創新高

2019-03-18 15:27 世界日報 香港新聞組／香港18日電



公立醫院服務「爆煲」，醫生、護士申訴不斷。據醫管局文件顯示，2018年全職醫生流失率達6%，創11年新高。而護士流失率為6.1%，是8年最高。有醫生反映，公院部分醫護已加班到「麻木」，也有醫院急症室竟然逾半護士年資少於3年。業界形容這情罕見，恐會影響部門運作。

明報報導，截至去年12月底，包括實習醫生、牙醫在內的醫生人數為6530人，扣除流失率，較2017年同期多2.25%；護士人數為26,847，按年增3.78%，增幅為所有職系最高。去年全職醫生流失率達6%，較2017年同期微升0.1個百分點，但比2015年增加1.4個百分點。去年有244醫生辭職。

去年護士流失率為6.1%，辭職人數達1007人，當中95%、960人為初級護士。將上述醫生護士流失率與過去的年度流失率對比，兩者分別創過去11年及最少8年新高。

報導指出，2018年醫管局整體全職員工流失率為9.6%，當中九龍中聯網和新界東聯網的流失率最高，為10.2%。有九龍中醫院聯網的醫生表示，各個職系員工都缺乏人手，他以急症部門為例，逾半護士年資少於3年，「護士做一至兩年就走，即使請了新人回來，頂不順又會走」。

另據該醫生了解，伊利沙伯醫院的兩名雙專科資格急症室副顧問醫生將於短期內離職，他形容兩名資深醫生同時離任屬罕見，料影響該部門運作，而部分醫護已加班到「麻木」。

報導稱，醫管局非常重視醫生人手不足的問題，並已推出多項增聘及挽留措施，包括增加駐院醫生培訓名額、招聘全職及兼職醫生、增加晉升機會及加強培訓等。醫管局會續推「特別退休後重聘計畫」，截至去年底，已有逾60名退休醫生透過計畫在醫管局工作。