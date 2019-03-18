背部肉推到胸？美容院稱按摩技術通過諾獎認證 多人控受害

2019-03-18 15:40 世界日報 中國新聞組／北京18日電



「背部的肉推到胸上」？大陸美容院遭索賠。 圖／可諾丹婷美容店官網 分享 facebook 中國連鎖美容院「可諾丹婷」宣稱透過「諾貝爾獎認證的技術」能將女客戶背上的肉推到胸上，達到豐胸的效果，大肆推銷售價上萬人民幣的療程，再輔以美容師銷售「轟炸」，多名消費者控訴受害；醫學專家指出，想要調節內分泌需要靠飲食和運動。

北京青年報報導，北京東城區崇文門的一家可諾丹婷美容店工作人員介紹有肩頸、腿、胸、臀部按摩。她說，胸部按摩主要的作用是調節內分泌，通過按摩師手法加上使用專利產品，可以達到抗衰老效果，「通過性腺使你的雌性激素達到一個理想水平，能調節月經紊亂、月經不調等。」

該名工作人員還稱，該店使用的專利產品是原液、金離子、銀離子、蔬果粉，通過特殊按摩手法促進皮膚吸收發揮調節作用。在費用方面，這位工作人員表示，具體價格是根據個人的身體情況進行不同的產品搭配，顧客到店之後，專家會通過儀器對消費者的身體狀況進行檢測，「胸部和臀部按摩屬於我們最高端的項目，價格比較貴，單次至少800多元，一個小療程至少30次。」也就是說，胸部按摩一個療程至少要2.4萬元人民幣。

北青報記者暗訪視頻顯示，美容師在按摩過程中向顧客講解，直言「這個是獲得過諾貝爾獎的」，配合特殊按摩手法，其最大功效是「能將背部的脂肪推到胸上，並固定住」，三分鐘講解過程就五次推銷辦卡。

按摩真的能調節內分泌嗎？醫學專家表示，從沒有通過皮膚吸收某些成分調節內分泌之說，通常對激素分泌過多造成的功能亢進以抑制、消減為原則，可以採取手術切除內分泌造成的腫瘤，或用藥物抑制激素的分泌和合成。從預防的角度上講，調節內分泌的方法主要從飲食、運動入手，必要時輔以藥物治療。

據了解，可諾丹婷誕生於2000年，自稱至今已擁有1700餘家連鎖美容院，遍布全國近300個城市，擁有1萬7000多名美容技師。該品牌在網路上的評價多為營銷模式體驗不好。有網友稱，先是在樓下遇到工作人員攔路請求幫忙填表、湊業績；一位網友談起自己被強勢推銷辦卡經歷時說：「本來是幫小哥送材料，結果一上樓就讓建檔送代金券，期間不停地被說服辦卡。」

其實可諾丹婷兩年前就爆出爭議，一名女子聲稱自己2015年底開始在可諾丹婷美容，「除了腳，全身都做了按摩調理，還做過開運紋眉和紋唇。」該女士稱，在美容師連環推銷的攻勢下，這位女士從填寫一張調查問卷開始，越陷越深，不到兩年半花去20多萬元人民幣。