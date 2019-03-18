親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

五年賣出2.4億台 史上賣最好iPhone五月將停產

成都七中食堂風波大逆轉！3家長涉擺拍霉肉被捕

2019-03-18 14:47世界日報 北京18日電

震驚社會的成都七中實驗學校食品安全問題調查進展17日公布，三名家長涉嫌「擺拍」問題食品並將照片發布網路，被以尋釁滋事罪刑事拘留。該校校長江宏已被解聘，溫江區教育局長黃曉東等官員也被停職檢查。對於食堂風波「劇情反轉」，民眾大嘆不知該信誰了。

日前，多名家長披露該校食堂內充斥「發霉肉夾饃」「硫磺雞腿」「霉斑粉條」等觸目驚心食品的照片、視頻。並表示長期吃食堂的孩子們，出現便秘、胃痛等症狀。隨後事件在網路迅速發酵，引爆輿論譁然。

中央社報導，17日上午，成都七中實驗學校食堂管理問題成都市聯合調查組舉行新聞發布會。成都市場監管局局長賀欣指出，調看廚房內監控影片後，發現有人疑似製作虛假食材圖片，與網上炒作的圖片相似。

成都學校食堂風波/校長解聘 3家長被捕 網民不知該信誰
成都學校食堂風波/校長解聘 3家長被捕 網民不知該信誰
分享

有人叫好 也有質疑聲音

紅星新聞報導，成都市公安局經過深入調查，透過現場監控影片、當事人手機照片電子比對，以及當事人供述；警方初步確定「變色」雞腿，「發霉」毛肚等問題食品均是人為。目前已有三名嫌犯涉尋釁滋事罪，被警方調查。

根據監控影片，家長把原本密封的食材拆開，拍照時將不同食材混合。雞腿灑上了薑黃粉、紅麴米灑入毛肚，製造出噁心、發霉的效果。此外還有掉在地上的肉夾饃，發黑的模樣也被拍照。

一名家長在筆錄說，之所以選擇發布上述照片，是因為「發到網上有震撼，能夠讓大家眾志成城反對學校食品不安全」。

另外，在警方拍攝的影片裡，一名家長說，她拍照片是「帶著情緒的」，想讓大家看看學校不好的一面，現在很後悔。

調查結果公布後，再次引起網民議論，有人對官方做法叫好。但也有質疑這種由官方「一錘定音」的做法，是在為自己「洗白」。

校長解聘 相關官員停職

質疑者認為，不理解家長有什麼理由要造假，還暗指此事和之前最高法院卷宗遺失案的劇情反轉一樣不合理。

至於此次事件引發政府在食品安全監管失責，以及校方、食材公司等是否涉及利益交換等問題。中新社報導，成都市溫江區區長馬烈紅表示，成都七中實驗學校校長江宏已被解聘，溫江區教育局局長黃曉東、區市場監管局副局長趙勇登已停職檢查，調查結果出來後，無論涉及到誰，無論涉及到哪個方面，都會從嚴查處、決不姑息、一查到底。　

成都市教育局長劉強表示，「成都七中實驗學校是一所小學、初中、高中一貫制的12年制學校，（對食堂對外承包）沒有禁止性規定。」他也稱，目前成都市另外五所由事件涉事公司四川德羽後勤管理服務有限公司承包的學校食堂，經抽樣檢查未發現有食材、食品方面的問題。　

教育局食品安全公安
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

1斤香椿售價=10隻鮑魚 中國網友嘆吃不起

2019-03-18 14:48

A股股王貴州茅台股價創新高 市值突破人民幣1兆元

2019-03-18 14:36

月薪7萬徵茶水助理 大學生嘆：幹嘛辛苦讀書！

2019-03-18 13:02

港鐵撞車／出事時正測試新信號系統 列車轉向架偏離路軌

2019-03-18 11:09

台式飲品攻港 店主嘆租金高：日賣200杯才回本

2019-03-18 11:42

北京披薩名店遭爆用過期食材 剪掉日期繼續用

2019-03-18 15:10

咸陽市紀委書記被查 10天前自殺未遂

2019-03-18 14:05

港法官侄女遭通緝 毆父母落網 曾3度襲警獲輕判引發示威

2019-03-18 13:05

冒牌星巴克即溶咖啡 流竄北京南京超市

2019-03-18 10:41

港鐵列車相撞 荃灣線中環往返金鐘暫停

2019-03-18 10:09

港地鐵列車測試卻相撞 兩司機受傷

2019-03-18 09:18

老畫師新技法 年畫會發光

2019-03-18 01:57

寧波至洞庭湖、黃山列車 下月開通

2019-03-18 01:57

北京地鐵12號線 成功下穿京張高鐵

2019-03-18 01:57

兩岸微流行／牌照還沒發 兩會5G鮮體驗

2019-03-17 23:45

沙林傑之子談父親：他不是隱士更像學者

2019-03-17 19:15

照顧者心酸誰能知 扶貧委員要向政府討公道

2019-03-17 18:40

油麻地槍案畫面曝光 疑犯衝入砍人警開槍

2019-03-17 18:12

成都3家長被指食安照片造假 網民不知該信誰

2019-03-17 17:25

擊斃油麻地砍人兇嫌 警FB列開槍守則：作出正確判斷

2019-03-17 16:14

港政協委員提網路特區：大灣區上網免翻牆

2019-03-17 15:44

阿聯急徵漢語教師 年薪台幣168萬免繳稅

2019-03-17 15:10

食堂發霉、食材變質 成都中學校長被解聘

2019-03-17 14:55

山西山崩7人罹難 老人捨命身下護小男孩

2019-03-17 12:59

父重病救治兩難 陸男網路民調：你的投票決定生死

2019-03-17 12:45

湖北食品公司為牟利 加色素讓蛋黃顏色變深

2019-03-17 11:38

中國出境旅遊人數 穩坐世界第一

2019-03-17 06:08

CNN推薦：令人印象深刻的14座中國城市

2019-03-17 06:07

上海巡禮／經濟身分證 陸挑女婿新招

2019-03-16 23:53

男持刀闖佳寶劈職員 警方開槍兇嫌腹部中槍亡

2019-03-16 21:38

貨櫃車屯門翻側橫越對向車道 司機拋出車外受傷

2019-03-16 17:25

大陸進一步降低台港澳等外籍個人 境外所得免徵門檻

2019-03-16 16:34

用機器人當推銷員 騷擾電話1年40億通

2019-03-16 14:45

大陸國寶「銅奔馬」雕塑 為何從不拍正面照？

2019-03-16 14:32

颱風塌樹變身重生記 港青手造百支柺杖送長者

2019-03-16 12:48

大陸減稅效應來了 賓士、BMW宣布即日起大降價！

2019-03-16 11:50

北京上班族更忙了 工作時間比十年前增加近1小時

2019-03-16 11:11

中國足球水平低…陸兩會部長通道「3大實話」亮了

2019-03-16 11:00

智慧的場館 北京冬奧利器

2019-03-16 05:11
看更多

熱門文章

尾牙抽中50萬事後「無故被開除」公司堅持不付錢

2019-03-18 10:31

月薪7萬徵茶水助理 大學生嘆：幹嘛辛苦讀書！

2019-03-18 13:02

凌友詩受訪再開砲：蔡政府處罰我 是想殺一儆百

2019-03-18 10:28

北京全面圍堵 我駐港代表 9個月派不出去

2019-03-18 00:17

阿聯急徵漢語教師 年薪台幣168萬免繳稅

2019-03-17 15:10

共軍少將：兩制台灣方案想聽「台灣軍營」聲音

2019-03-18 09:44

港地鐵列車測試卻相撞 兩司機受傷

2019-03-18 09:18

就是要換紙鈔！江蘇漢出動4車載5.8噸硬幣到銀行

2019-03-17 15:14

連組長都派不出去...兩岸冰封 疏通道跟著打結

2019-03-17 23:40

凌友詩挨罰50萬元要申訴 「在中國沒機會」

2019-03-17 23:44

油麻地槍案畫面曝光 疑犯衝入砍人警開槍

2019-03-17 18:12

台式飲品攻港 店主嘆租金高：日賣200杯才回本

2019-03-18 11:42

沙林傑之子談父親：他不是隱士更像學者

2019-03-17 19:15

港鐵撞車／出事時正測試新信號系統 列車轉向架偏離路軌

2019-03-18 11:09

大陸科創板開動 第一波30家申請

2019-03-17 23:17

蔡政府上台後 陸委會正副主委無緣訪港澳

2019-03-17 23:32

陸問題零食好扯「肥牛辣條」無牛肉「蝦扯蛋」沒蝦沒蛋

2019-03-18 10:51

成都3家長被指食安照片造假 網民不知該信誰

2019-03-17 17:25

港鐵列車相撞 荃灣線中環往返金鐘暫停

2019-03-18 10:09

冒牌星巴克即溶咖啡 流竄北京南京超市

2019-03-18 10:41

寧波至洞庭湖、黃山列車 下月開通

2019-03-18 01:57

擊斃油麻地砍人兇嫌 警FB列開槍守則：作出正確判斷

2019-03-17 16:14

習近平訪歐前夕 歐盟文件稱中國「經濟競爭者」

2019-03-17 17:32

照顧者心酸誰能知 扶貧委員要向政府討公道

2019-03-17 18:40

中共發布新疆白皮書 稱嚴厲打擊極端主義

2019-03-18 11:15

習近平訪義怕遭竊聽 下榻「離美使館遠一點」

2019-03-17 23:51

北京地鐵12號線 成功下穿京張高鐵

2019-03-18 01:57

港政協委員提網路特區：大灣區上網免翻牆

2019-03-17 15:44

咸陽市紀委書記被查 10天前自殺未遂

2019-03-18 14:05

美學者：中國通過外資法讓步 仍不足解決貿易爭端

2019-03-17 17:34

大陸．資金．對策／境外公司被認定為大陸稅務居民分析

2019-03-18 01:04

粵港澳大灣區高端人才 免所得稅

2019-03-18 01:57

A股股王貴州茅台股價創新高 市值突破人民幣1兆元

2019-03-18 14:36

中共新修黨政幹部任用條例：突出政治標準

2019-03-17 20:36

兩岸微流行／牌照還沒發 兩會5G鮮體驗

2019-03-17 23:45

陸拚打假 鮑師傅打贏商標戰

2019-03-18 01:57

AI人工智慧 擬發展規模化應用

2019-03-18 01:57

從天價香椿看通縮預期

2019-03-18 00:28

老畫師新技法 年畫會發光

2019-03-18 01:57

調控2年 北京新房成交量近腰斬

2019-03-18 01:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top