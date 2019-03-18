成都七中食堂風波大逆轉！3家長涉擺拍霉肉被捕

2019-03-18 14:47 世界日報 北京18日電



震驚社會的成都七中實驗學校食品安全問題調查進展17日公布，三名家長涉嫌「擺拍」問題食品並將照片發布網路，被以尋釁滋事罪刑事拘留。該校校長江宏已被解聘，溫江區教育局長黃曉東等官員也被停職檢查。對於食堂風波「劇情反轉」，民眾大嘆不知該信誰了。

日前，多名家長披露該校食堂內充斥「發霉肉夾饃」「硫磺雞腿」「霉斑粉條」等觸目驚心食品的照片、視頻。並表示長期吃食堂的孩子們，出現便秘、胃痛等症狀。隨後事件在網路迅速發酵，引爆輿論譁然。

中央社報導，17日上午，成都七中實驗學校食堂管理問題成都市聯合調查組舉行新聞發布會。成都市場監管局局長賀欣指出，調看廚房內監控影片後，發現有人疑似製作虛假食材圖片，與網上炒作的圖片相似。

成都學校食堂風波/校長解聘 3家長被捕 網民不知該信誰 分享 facebook

有人叫好 也有質疑聲音

紅星新聞報導，成都市公安局經過深入調查，透過現場監控影片、當事人手機照片電子比對，以及當事人供述；警方初步確定「變色」雞腿，「發霉」毛肚等問題食品均是人為。目前已有三名嫌犯涉尋釁滋事罪，被警方調查。

根據監控影片，家長把原本密封的食材拆開，拍照時將不同食材混合。雞腿灑上了薑黃粉、紅麴米灑入毛肚，製造出噁心、發霉的效果。此外還有掉在地上的肉夾饃，發黑的模樣也被拍照。

一名家長在筆錄說，之所以選擇發布上述照片，是因為「發到網上有震撼，能夠讓大家眾志成城反對學校食品不安全」。

另外，在警方拍攝的影片裡，一名家長說，她拍照片是「帶著情緒的」，想讓大家看看學校不好的一面，現在很後悔。

調查結果公布後，再次引起網民議論，有人對官方做法叫好。但也有質疑這種由官方「一錘定音」的做法，是在為自己「洗白」。

校長解聘 相關官員停職

質疑者認為，不理解家長有什麼理由要造假，還暗指此事和之前最高法院卷宗遺失案的劇情反轉一樣不合理。

至於此次事件引發政府在食品安全監管失責，以及校方、食材公司等是否涉及利益交換等問題。中新社報導，成都市溫江區區長馬烈紅表示，成都七中實驗學校校長江宏已被解聘，溫江區教育局局長黃曉東、區市場監管局副局長趙勇登已停職檢查，調查結果出來後，無論涉及到誰，無論涉及到哪個方面，都會從嚴查處、決不姑息、一查到底。

成都市教育局長劉強表示，「成都七中實驗學校是一所小學、初中、高中一貫制的12年制學校，（對食堂對外承包）沒有禁止性規定。」他也稱，目前成都市另外五所由事件涉事公司四川德羽後勤管理服務有限公司承包的學校食堂，經抽樣檢查未發現有食材、食品方面的問題。