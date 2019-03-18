1斤香椿售價=10隻鮑魚 中國網友嘆吃不起

2019-03-18 14:48 世界日報 北京18日電



如果你還在說「車厘子（櫻桃）自由」，那你就out了！現在的熱門話題是「香椿自由」。近期，香椿開始上市，有人在網上做了一個換算表：1斤香椿的價格等於39隻小龍蝦，等於26隻皮皮蝦，等於10隻鮑魚，等於2隻大閘蟹，等於1隻波士頓龍蝦……網友大呼「吃不起」。

炫富新流行 一斤香椿售價=10隻鮑魚 分享 facebook

中新網報導，北京西城區一家超市裡，一把把香椿裝在盒子裡，整整齊齊擺在貨架上，標籤框裡赫然寫著人民幣79.8元（約11.88美元）一斤。有顧客把香椿拿起來看了一下後又放了回去。

據報導，這還不是最貴的價格，在電商超市上搜索「香椿」，100克香椿的價格多在人民幣20元左右，所以，一斤香椿跟一隻波士頓龍蝦價格相當。某電商平台上商家售賣的香椿高達213.99元一斤。

北京以外，近日有一些地方媒體報導，當地香椿售價高達人民幣100元一斤，以致網友紛紛調侃「吃不起」。

不過，報導稱，目前山東青島香椿的價格是人民幣40元一斤，湖北孝感在網上購買的價格也40多元一斤。在河南駐馬店，由於當地農村多數農戶家裡都有香椿樹，當地生活的鄭潔表示，現在超市裡賣的香椿價格是17-18元一斤。

「香椿每年只能收一次，『物以稀為貴』，價格貴些也是常理。」這是一些喜歡購買香椿消費者的看法。

香椿距今已有2000多年歷史，漢代時就遍布大江南北，唐代、明代、清代都曾將香椿列為貢品。在藥用價值上，《本草綱目》稱「椿葉香甘可茹」。《日華子本草》指出，香椿能「止洩精尿血、暖腰膝、除心腥痼冷、胸中痺冷、癖氣及腹痛等，食之肥白人」。

報導指出，某菜市場攤主表示，香椿芽價格是有規律的，剛上市時是最貴的，品質也是最好的，後來價格會慢慢降下去，估計跟往年價格也差不多。

其實，就往年供需和價格走勢情況來看，受氣溫差異影響，一些地方的香椿發芽早、先上市，價格自然貴些。而等到旺季時候，香椿大量上市，供應跟上，價格就會降低。

野菜也價格不菲

不只香椿是「貴族菜」，現在正值野菜開始上市的時節，在菜市場、超市以及電商平台，蒲公英、小苦菜、野藜蒿等野菜價格也是不菲。

報導稱，在北京的一家超市裡，蒲公英達到了人民幣21.6元一斤，小苦菜達到了每斤21.48元。在餓了麼平台的一家蔬菜店裡，250克的紅莧菜要72.99元，常吃的茼蒿也要27.6元一斤。每斤30-35元之間的野藜蒿，一公斤160-200元的金雀花……也出現在一些媒體的報導中。