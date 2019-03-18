咸陽市紀委書記被查 10天前自殺未遂

2019-03-18 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



陝西省紀委監委昨天發布消息稱，咸陽市市委常委、紀委書記、監委主任權王軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

而早在一周前，權王軍的一封朋友圈遺書就在當地流傳。