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港法官侄女遭通緝 毆父母落網 曾3度襲警獲輕判引發示威

2019-03-18 13:05世界日報 香港18日電

曾因醉駕及掌摑警員而為人所知的終審法院非常任法官包致金42歲侄女Amina Mariam Bokhary，早前涉停牌期間駕駛被捕，惟她保釋期間沒有向警方報到，上周被警方通緝。Amina昨涉襲擊父母，父母報警後，警員到場拘人，她被黑布蒙頭及鎖上手銬帶署調查。

通緝犯法官侄女 家中毆打父母被捕
通緝犯法官侄女 家中毆打父母被捕
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患躁狂抑鬱症的Amina曾三度襲警卻毋須判監，曾引發500人上街示威質疑法律不公。律政司其後提出上訴，法庭改判Amina入獄六周，最終四周後獲釋。

明報報導，警方昨上午接獲報案，指一名女子在跑馬地單位內襲擊父母。警方到場，發現該女子為正被通緝的Amina。經初步調查，Amina涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，現正被扣留調查。Amina被捕時情緒激動，不斷大叫，被救護員縛在擔架上送往醫院治理。她下午身穿一件白色T恤、醫院病人長褲，被黑布蒙頭、鎖上手銬帶走調查。

資料顯示，Amina父親包志雄為聯交所前理事，母親為港交所前主席、行政會議前召集人夏佳理胞姊，祖父包大為香港早期證券界名人。

今年1月31日，警方港島總區交通部在跑馬地巡邏時，發現一輛平治行車不穩，上前截查時發現女司機Amina涉嫌停牌期間駕駛及駕駛時沒有第三者保險，遂將她拘捕。Amina曾於2010年初，在跑馬地因交通意外後拒絕接受酒精呼氣測試，並在傳媒鏡頭前掌摑警員被捕。據了解，她當年被罰停牌後，一直未有按法院指示到運輸署接受駕駛改進課程。

另據蘋果日報報導，出身富裕家庭的Amina受過高等教育，在倫敦一間大學獲一級榮譽畢業，回港後從事金融投資工作，工作壓力甚大，再加上感情受挫，2007年確診患上躁狂抑鬱症，其間Amina依賴酒精和精神科藥物減壓，翌年再有酗酒問題，須見精神醫生定期服藥。

據報導，Amina有三度襲警前科，包括2001年6月襲擊一名男警及2008年7月腳踢一名女警，事後未即時判監。至2010年1月27日她在跑馬地開車時與旅巴相撞，竟掌摑男警被捕，同年12月因違反感化令被判即時入獄六星期，其後停牌沒有接受及完成駕駛改進課程，故此不能駕駛任何車輛。

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