月薪7萬徵茶水助理 大學生嘆：幹嘛辛苦讀書！

2019-03-18 13:02 聯合新聞網 綜合報導



香港一間跨國律師事務所開出新台幣7萬元的待遇，徵求辦公室茶水助理，羨煞許多大學生。示意圖，圖片來源／ingimage 分享 facebook

為了能找到一份待遇良好的工作，不少學生努力念書、取得學位，希望高學歷可換得高薪資。不過，香港一間跨國律師事務所近日刊登啟示，徵求「倒茶水的助理」，並開出一個月1.8萬港幣（約台幣7萬元）的薪資，讓不少大學生相當欣羨，甚至感嘆「辛苦讀書也沒用」。

根據《新假期週刊》的報導，香港一家總部位於法國的跨國律師事務所日前貼出公告，想要徵求辦公室的「茶水助理」，上班時間為8點半至下午5點，周休二日，工作內容包含收發郵件、為公司員工和來訪客人準備茶水點心、維持茶水間整潔、整理會議室等。公告中提到，應徵者須精通中英文讀寫，並能在高壓的環境下工作，錄取者每個月將可領到1.8萬港幣的薪資。

事務所開出1.8萬月薪徵茶水助理的消息一出，引發許多網友的討論。據了解，去年的統計結果顯示，大陸大學畢業生的起薪中位數為港幣1.4萬（約新台幣5.5萬），因此，有大學生感嘆，「茶水姐姐」的薪水都有1.8萬，「自己這麼辛苦讀書也沒用」。

不過，也有網友反駁，「茶水助理是將辦公室助理、茶水姐姐合併，等於做2份工」、「專業的茶水姐姐一點都不簡單！要記住公司每個人的喝茶習慣、喜好，還要沖的一手好奶茶，大家開工前就必須把茶點擺放好」，工作內容並沒有大家想像中簡單，此外，若再將香港的房價、物價納入考慮，這份工作的CP值其實並不高。