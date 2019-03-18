台式飲品攻港 店主嘆租金高：日賣200杯才回本

2019-03-18 11:42 香港01 記者 張嘉敏 報導



近年有不少台式飲品店進駐銅鑼灣。（香港01記者 高仲明 攝） 分享 facebook 近年台式飲品店大行其道，各大小品牌如雨後春筍般佔據鬧市每個角落。《香港01》較早前分別巡視旺角及銅鑼灣的承租情況，於登打士街至廣華街一段路已有約9間台式飲品店；而銅鑼灣多條街道上亦不難發現飲品店的影蹤。根據差估署最新的差餉重估結果，舖位及商業單位平均升幅達1.4%，惟《香港01》抽查部分位於旺角、銅鑼灣區的台式茶飲店舖，其租值過去一年已上升4.8%至44%，升幅驚人。

莊永澄稱，以手搖飲品能令甜度平均，堅拒推優惠，唯有以品質吸客。（香港01記者張嘉敏攝） 分享 facebook

有小店店主表示，旺區租金高昂，平均每日需售出約200杯飲品才能回本，坦言單靠茶飲類難賺錢，唯有推出多種特色產品及優惠吸客。有從台灣而來的連鎖飲品店雖然無懼競爭，但指租金高企而加租頻繁，坦言「香港開一家店等同東南亞開三家店」。

近年不少台式飲品店湧現本港。（香港01記者 羅君豪 攝） 分享 facebook

台式飲品店於雨後春筍，遍布港九。《香港01》抽查其中九間位於鬧區的台式飲品店，發現部分的差餉租值升幅驚人，其中位於花園街的天仁茗茶，2018/19年度的租值為約287萬(約台幣1,127萬)，最新估值是414萬(約台幣1,626萬)，按年勁升四成，升幅跑嬴一線店舖。

同屬台式飲品店集中地的銅鑼灣，共三間店舖均錄得顯著升幅，而位於登龍街的東喜茶，按年上升約一成，下年度差餉租值為約176萬(約台幣691萬)。

「每個星期起碼飲一杯，最多會兩至三次。」於鬧市街上不乏提着珍珠奶茶、黑糖奶茶等的年輕人，就讀中二的盧同學甚至願意花上大半小時，只為一杯喜愛品牌的黑糖珍珠奶茶。順應潮流，不少台式飲品店應運而生；單於旺角區已有近50間台式飲品店，而當中12間位處於登打士街至廣華街的路上。記者較早前巡視時發現，部分店舖於下午時段已出現長長人龍，但亦有較冷清的場面。

莊永澄稱香港舖租水平高屬意料中事。（香港01記者 張嘉敏 攝） 分享 facebook

台式飲品店主：日售約200杯才夠回本

談詠恩（Julien）於半年前，聯同兩名拍檔接手於旺角廣華街的一間台式飲品店「皇茶」。根據差估署的資料，下年度的差餉租值為73.2萬，她稱現時每月租金約為7.3萬元，估計每日需售出約160至200杯、約30元的茶類飲品，才足夠回本。

不過，她坦言銷量受天氣、節日等因素影響，較早前有報道指台式飲品含糖量過高，「嗰陣生意額跌三成。」加上店舖位處街尾，屬「二線店舖」，競爭力較低。

他們與鄰店合作推出套餐。（香港01記者羅君豪攝） 分享 facebook

推出套餐、酒類飲品 望吸客對抗租金

為減輕支出，現時店舖以聘請兼職員工為主，三位老闆平日需要「一腳踢」，從沖茶、構思產品甚至推廣均一手包辦。羅梓洋為其中一名拍檔，他早年曾於美國經營餐飲業達5至6年，他稱當地幾乎沒有租金壓力，「舖租佔營業額三十分之一，唔似香港佔近五成。」他續稱，由於店舖非連鎖式經營，簽約時往往需要更長租期，「會少啲bargaining power（談判能力）」。

有店舖推出茶味雞尾酒（tea cocktail），以吸引客人。（香港01記者 羅君豪 攝） 分享 facebook

他們亦推出各項優惠，如印花卡，甚至聯同鄰近小食店合作，推出餐飲套餐，希望吸引客人。另外，他們亦藉着有酒牌的優勢，於晚上推出茶味雞尾酒，售價略高於茶類飲品，「真的好難靠30元一杯飲品賺錢」。

談泳恩（Julien）於半年前接手於旺角廣華街的一間台式飲品店。（香港01記者 羅君豪 攝） 分享 facebook

連鎖店：香港一家店相等東南亞三家店的成本

同於登打士街、屬台灣「過江龍」的連鎖茶飲店「KOI The」，同樣面對租金壓力。根據差估署的數字，於登打士街的分店在下年度最新的差餉租值為198萬。

港澳區資深經理莊永澄稱，現時該店每月租金連差餉約為22萬元，加上員工薪酬、材料成本等每月總開支約30萬至40萬，平均每日需要售出約400至500杯飲品才足夠回本。現時租金約佔店舖約40%的營業額，較其他地區如日本、東南亞等為高，「在東京表參道的舖租約25萬港幣，於那邊（價格）已經算高，相比下香港25萬港幣好像好正常」；他續稱：「（香港）開一家店嘅成本等於東南亞開三家店。」

羅梓洋雖為老闆之一，但凡事親力親為，幾乎一腳踢。（香港01記者羅君豪攝） 分享 facebook

租金加幅達15% 或考慮租用細店

莊永澄稱，現時旺角分店平均每日售出800至900杯飲品，仍能維持收支平衡，惟未來需要面對加租等不確定因素，「平均每兩年加租，幅度大概約10%至15%。」他稱若日後租金壓力漸升，或須作出相應的價格調整，及考慮租用面積較小的店舖，以減低租金成本。

租金窒礙茶飲店拓展計劃

現時除旺角外，銅鑼灣亦屬台式飲品店的聚腳地。於去年進駐利園山道的茶飲店「迷客夏」，現以月租約17萬租用地舖單位。負責人林先生稱，計及店舖其他開支，回本價為日售約500至600杯飲品，坦言「不好做」。租金壓力同時窒礙店舖拓展計劃，林先生稱曾查詢於荃灣、沙田等非一線旺區的舖租，惟租金水平依然超出預期。

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文章授權轉載自《香港01》

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