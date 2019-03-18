親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

737 Max飛安醜聞！美國航空署「縱容波音安檢」？

韓國瑜退燒？ 他揭國民黨立委補選反而賺到三件事

港鐵撞車／出事時正測試新信號系統 列車轉向架偏離路軌

2019-03-18 11:09香港01 記者 鄧海興 陳永武 劉定安／聯合報導

兩列列車損毀十分嚴重。（港鐵提供）
兩列列車損毀十分嚴重。（港鐵提供）
分享

非行車時間測試新信號系統時出事

港鐵公司車務工程總管劉天成則就事件向市民致歉，他指凌晨時份於夜間非行車時間測試新信號系統期間，於近荃灣綫中環站有兩列列車相撞，其中一位車長右腳擦傷送院，另一位車長雖未有受傷，但為安全起見，亦將其送院檢驗。

兩列列車損毀十分嚴重。（港鐵提供）
兩列列車損毀十分嚴重。（港鐵提供）
分享

今日荃灣綫金鐘至中環站服務暫停

事故當中，其中一輛列車的兩個轉向架偏離路軌，由於需工作人員評估列車受損情況及配電後，將轉向架置回路軌，復修時間相對較長，估計今日內仍然無法提供荃灣綫來往金鐘至中環站的服務。

港鐵會加強廣播及加派人手，協助搭客轉乘港島綫列車來往金鐘至中環站；而荃灣綫列車服務將維持3.5分鐘一班。港鐵會於繁忙時間實施人流措施，並已通知相關公共機構加強服務協助。

港鐵公司車務工程總管劉天成則就事件向市民致歉。（香港01記者 陳永武攝）
港鐵公司車務工程總管劉天成則就事件向市民致歉。（香港01記者 陳永武攝）
分享

會暫停有關新信號系統的測試

劉天成稱，印象中過往未曾發生類似意外，一般情況下，列車應該有保護系統防止同類事故發生，今次為何未有發揮作用是調查方向之一。劉強調，港鐵以乘客安全為首，將與承辦商商討事故，在未找出意外原因前，會暫停有關新信號系統的測試。他亦籲市民毋須憂心，因為港鐵於非行車時間測試新系統後，便會轉回現有系統提供服務，故現時仍然沿用舊有系統。

兩列車共3卡車廂損毀

消防處港島中區副指揮官董國強表示，處方於今日凌晨2時55分接報，指港鐵中環站有兩列列車發生碰撞。消防員於接報5分鐘後抵達，事發現場為荃灣綫中環站2號月台對開大約100米，意外涉及兩列列車，其中一列為往中環站方向，車頭損毀；另一列則為往荃灣站方向，第3卡及第4卡車身有損毀。

兩列列車損毀十分嚴重。（港鐵提供）
兩列列車損毀十分嚴重。（港鐵提供）
分享

意外後無煙無火無傾側

董續稱，當時現場無煙、無火、列車亦沒有傾側，消防員其後在前後50米的車廂及路軌進行搜索，證實無人被困。意外造成一名車長右腳受傷，另一車長則無受恙。期間消防處共派出13輛消防車、2輛救護車及64名消防員處理今次意外。

消防到場救援。（香港01記者陳永武攝）
消防到場救援。（香港01記者陳永武攝）
分享

文章授權轉載自《香港01

列車港鐵消防員救護車關公
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

台式飲品攻港 店主嘆租金高：日賣200杯才回本

2019-03-18 11:42

冒牌星巴克即溶咖啡 流竄北京南京超市

2019-03-18 10:41

港鐵列車相撞 荃灣線中環往返金鐘暫停

2019-03-18 10:09

港地鐵列車測試卻相撞 兩司機受傷

2019-03-18 09:18

老畫師新技法 年畫會發光

2019-03-18 01:57

寧波至洞庭湖、黃山列車 下月開通

2019-03-18 01:57

北京地鐵12號線 成功下穿京張高鐵

2019-03-18 01:57

兩岸微流行／牌照還沒發 兩會5G鮮體驗

2019-03-17 23:45

沙林傑之子談父親：他不是隱士更像學者

2019-03-17 19:15

照顧者心酸誰能知 扶貧委員要向政府討公道

2019-03-17 18:40

油麻地槍案畫面曝光 疑犯衝入砍人警開槍

2019-03-17 18:12

成都3家長被指食安照片造假 網民不知該信誰

2019-03-17 17:25

擊斃油麻地砍人兇嫌 警FB列開槍守則：作出正確判斷

2019-03-17 16:14

港政協委員提網路特區：大灣區上網免翻牆

2019-03-17 15:44

阿聯急徵漢語教師 年薪台幣168萬免繳稅

2019-03-17 15:10

食堂發霉、食材變質 成都中學校長被解聘

2019-03-17 14:55

山西山崩7人罹難 老人捨命身下護小男孩

2019-03-17 12:59

父重病救治兩難 陸男網路民調：你的投票決定生死

2019-03-17 12:45

湖北食品公司為牟利 加色素讓蛋黃顏色變深

2019-03-17 11:38

中國出境旅遊人數 穩坐世界第一

2019-03-17 06:08

CNN推薦：令人印象深刻的14座中國城市

2019-03-17 06:07

上海巡禮／經濟身分證 陸挑女婿新招

2019-03-16 23:53

男持刀闖佳寶劈職員 警方開槍兇嫌腹部中槍亡

2019-03-16 21:38

貨櫃車屯門翻側橫越對向車道 司機拋出車外受傷

2019-03-16 17:25

大陸進一步降低台港澳等外籍個人 境外所得免徵門檻

2019-03-16 16:34

用機器人當推銷員 騷擾電話1年40億通

2019-03-16 14:45

大陸國寶「銅奔馬」雕塑 為何從不拍正面照？

2019-03-16 14:32

颱風塌樹變身重生記 港青手造百支柺杖送長者

2019-03-16 12:48

大陸減稅效應來了 賓士、BMW宣布即日起大降價！

2019-03-16 11:50

北京上班族更忙了 工作時間比十年前增加近1小時

2019-03-16 11:11

中國足球水平低…陸兩會部長通道「3大實話」亮了

2019-03-16 11:00

智慧的場館 北京冬奧利器

2019-03-16 05:11

兩會熱議啥？ 傲人的建築

2019-03-16 05:03

美國寄港郵包藏1.8公斤大麻花 15歲男中學被控販運危險藥物

2019-03-15 19:39

戀上「美籍商人」 65歲女為「禮物罰款」被騙百萬

2019-03-15 19:27

海外婚攝糾紛多 港準新人冰島航拍竟變合成

2019-03-15 18:10

河北小學濺血男揮刀砍傷17童 雙手染有大量血跡

2019-03-15 18:08

武漢大學等湖北15所大學 今年免試招收台灣高中畢業生

2019-03-15 16:59

成都名校「豬食」醜聞 校商疑勾結 買「殭屍肉」省錢

2019-03-15 16:56
看更多

熱門文章

尾牙抽中50萬事後「無故被開除」公司堅持不付錢

2019-03-18 10:31

北京全面圍堵 我駐港代表 9個月派不出去

2019-03-18 00:17

阿聯急徵漢語教師 年薪台幣168萬免繳稅

2019-03-17 15:10

凌友詩受訪再開砲：蔡政府處罰我 是想殺一儆百

2019-03-18 10:28

重慶GDP增長降速 陸媒劍指薄熙來、孫政才

2019-03-17 14:32

連組長都派不出去...兩岸冰封 疏通道跟著打結

2019-03-17 23:40

就是要換紙鈔！江蘇漢出動4車載5.8噸硬幣到銀行

2019-03-17 15:14

港地鐵列車測試卻相撞 兩司機受傷

2019-03-18 09:18

共軍少將：兩制台灣方案想聽「台灣軍營」聲音

2019-03-18 09:44

中國統戰再出招 聘「台籍科技特派員」幫扶農業

2019-03-17 14:10

凌友詩挨罰50萬元要申訴 「在中國沒機會」

2019-03-17 23:44

油麻地槍案畫面曝光 疑犯衝入砍人警開槍

2019-03-17 18:12

兩會剛結束 長沙副市長落馬

2019-03-17 14:50

沙林傑之子談父親：他不是隱士更像學者

2019-03-17 19:15

牙膏塗鴉鏡子 超神畫技驚艷千萬人

2019-03-17 15:03

大陸科創板開動 第一波30家申請

2019-03-17 23:17

蔡政府上台後 陸委會正副主委無緣訪港澳

2019-03-17 23:32

中國減製造業增值稅 賓士、富豪等名車紛紛降價

2019-03-17 14:14

成都3家長被指食安照片造假 網民不知該信誰

2019-03-17 17:25

擊斃油麻地砍人兇嫌 警FB列開槍守則：作出正確判斷

2019-03-17 16:14

食堂發霉、食材變質 成都中學校長被解聘

2019-03-17 14:55

港鐵列車相撞 荃灣線中環往返金鐘暫停

2019-03-18 10:09

習近平訪歐前夕 歐盟文件稱中國「經濟競爭者」

2019-03-17 17:32

照顧者心酸誰能知 扶貧委員要向政府討公道

2019-03-17 18:40

寧波至洞庭湖、黃山列車 下月開通

2019-03-18 01:57

山西山崩7人罹難 老人捨命身下護小男孩

2019-03-17 12:59

習近平訪義怕遭竊聽 下榻「離美使館遠一點」

2019-03-17 23:51

北京地鐵12號線 成功下穿京張高鐵

2019-03-18 01:57

港政協委員提網路特區：大灣區上網免翻牆

2019-03-17 15:44

父重病救治兩難 陸男網路民調：你的投票決定生死

2019-03-17 12:45

陸問題零食好扯「肥牛辣條」無牛肉「蝦扯蛋」沒蝦沒蛋

2019-03-18 10:51

美學者：中國通過外資法讓步 仍不足解決貿易爭端

2019-03-17 17:34

台式飲品攻港 店主嘆租金高：日賣200杯才回本

2019-03-18 11:42

冒牌星巴克即溶咖啡 流竄北京南京超市

2019-03-18 10:41

港鐵撞車／出事時正測試新信號系統 列車轉向架偏離路軌

2019-03-18 11:09

中共新修黨政幹部任用條例：突出政治標準

2019-03-17 20:36

粵港澳大灣區高端人才 免所得稅

2019-03-18 01:57

大陸．資金．對策／境外公司被認定為大陸稅務居民分析

2019-03-18 01:04

兩岸微流行／牌照還沒發 兩會5G鮮體驗

2019-03-17 23:45

中共發布新疆白皮書 稱嚴厲打擊極端主義

2019-03-18 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top