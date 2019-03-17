兩岸微流行／牌照還沒發 兩會5G鮮體驗

大陸全國兩會新聞中心首次實現「5G全覆蓋」成新聞焦點。 記者林庭瑤／攝影 分享 facebook

隨著華為孟晚舟事件效應，使得5G成為熱門話題，連位在梅地亞賓館的大陸全國兩會新聞中心，首次實現「5G網路全覆蓋」也成了新聞焦點。大陸工信部部長苗圩在兩會期間透露，「5G牌照將很快發放了！」

當記者進入大陸全國兩會新聞中心現場體驗，從手機上搜尋Wi-Fi訊號，確有標註「China Unicom-5G」（中國聯通5G）的訊號，但需要有密碼連接，各家媒體記者若要傳輸稿件只能使用4G。由於大陸尚未發放5G牌照，新聞中心只有特定幾台電腦才能體驗飆速傳輸。

要下載一部藍光25G的電影，在4G時代下載時間要花上15分鐘，進入5G時代，下載時間只需要15秒。5G時代速度比4G快上10到100倍，在兩會新聞中心實際體驗，畫面確實更為流暢，現場還可戴上VR眼鏡，觀看人民大會堂的兩會開議，上下移動更有身歷其境感。其實今年大陸部分地方政府，召開兩會時已搶先使用。

大陸兩會開議期間，大陸中央電視台出動上百名工作人員建置5G站點，訊號覆蓋天安門，還把央視春晚首次試播成功的「5G+4K」連線新科技搬到人民大會堂，把相關報導傳回央視總台，並透過華為5G摺疊式手機在4K投屏上播映高畫質影像。

2019年可說是大陸的「5G元年」。隨著華為、中興、小米、OPPO等手機大廠先後公布自己的5G手機，再加上大陸的5G基礎建設陸續完成，北京移動更計畫年底前在北京五環內實現5G信號全覆蓋。

媒體關切「5G牌照何時發放」？大陸工信部部長苗圩說，今年下半年，能夠具備商業使用的5G手機將會投放市場。