寧波至洞庭湖、黃山列車 下月開通

2019-03-18 01:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸鐵路相關部門透露，四月上旬，中國大陸鐵路將進行年內第二次調圖，新的列車運營圖將增開寧波到千島湖、黃山的列車。 春遊美景，將一列火車全收。

據寧波日報報導，杭黃高鐵東起浙江杭州，西至安徽黃山，線路全長288公里，沿途串起西湖、千島湖、宏村、黃山等7個5A級風景區和多個4A級風景區、國家級森林公園、地質公園，是一條世界級黃金旅遊通道。

今年初杭黃高鐵開通，當時只有杭州到黃山直達列車，從寧波出發還需經杭州中轉。本月中旬，溫州鰲江往返黃山北的高鐵即將開通。其中，G7482次寧波站8：46出發，11：15抵達千島湖，11：52抵達黃山北，回程G7484次黃山北15：21始發，16：01抵千島湖，18：50到寧波站。這意味著，坐高鐵從寧波到黃山約需3個小時，到千島湖約需2.5個小時。

報導稱，溫州鰲江往返黃山北的高鐵還將經停寧海、奉化、餘姚。在浙江省內，這條高鐵還經停建德、桐廬、富陽等。目前，「高鐵管家」等售票APP發布消息稱：鐵路調圖後，4月9日及之後的車票將於3月18日起開售。

春光正好，眼下是出遊好時節。大陸鐵路上海局的長三角鐵路春遊運輸方案近日推出，2019年春遊運輸時間為3月16日至4月9日，計25天，預計發送旅客5150萬人次，日均發送206萬人次，較去年同期多發送323.6萬人次，增幅6.7%。

2019年清明節假日運輸時間為4月4日至7日，計4天，預計發送旅客1060萬人次。3月17日，鐵路寧波站增開到杭州東往返列車。根據往年慣例，清明節期間也將根據客流情況增加臨時列車。