老畫師新技法 年畫會發光

2019-03-18 01:57 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



陳學彰創作夜光年畫。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 為了讓傳統年畫在暗光情況下也能大放異彩，今年73歲的綿竹木版年畫傳承人陳學彰，經過多年苦心鑽研，在年畫顏料中加入「特殊材料」，創作了一系列會「發光」的年畫，為這一傳承千年的民俗瑰寶注入了新的活力。

綿竹年畫是大陸民間木版年畫之一，因產於竹紙之鄉的四川德陽綿竹市而得名，與天津楊柳青年畫、山東濰坊楊家埠年畫、蘇州桃花塢年畫，並稱為大陸四大年畫；起源於北宋、興於明代、盛於清代，是大陸首批非物質文化遺產項目。

燈光照射下，普通年畫（左）和發光年畫（右）呈現出鮮明對比。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

陳學彰告訴記者，自己創作的新品種中，有的是螢光年畫、有的是夜光年畫、還有的是反光年畫。比如尉遲恭門神，這一幅在顏料中加入了螢光原料，光照會呈現螢光色，色彩更加鮮豔；另一幅繪製時則加入了反光原料，光線照射下會反光，線條更清晰，色塊更加鮮艷。

陳學彰說，顏色就是綿竹年畫的靈魂，但傳統顏料總有不盡人意之處，比如時間久了容易褪色等。他年輕時曾在塑膠廠擔任高分子材料工程師，有專業優勢，於是在年畫配色時，嘗試添加各種「成分」，最終從夜間反光的交通標識牌上得到靈感，經過多年試驗，終於獲得成功。

對於自己的鑽研和成果，陳學彰謙虛地表示「不值一提」。他說，自己始終對色彩充滿好奇，之所以這麼「愛折騰」，就是希望能夠在不斷的創新發展中，將擁有千年歷史的綿竹年畫好好傳承下去。