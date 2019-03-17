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照顧者心酸誰能知 扶貧委員要向政府討公道

2019-03-17 18:40香港01 記者陳淑霞／報導

「社福抗貧聯盟」今（17日）於榕樹頭下聯合舉行民間扶貧高峰會，討論照顧者支援政策...
「社福抗貧聯盟」今（17日）於榕樹頭下聯合舉行民間扶貧高峰會，討論照顧者支援政策。 香港01記者陳淑霞／攝影
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照顧者辛酸不足為人道，多個團體今（17日）舉辦民間扶貧高峰會，討論相關支援政策，有高齡的照顧者哽咽指，獨力照顧中風丈夫6年，壓力甚大，惟社會未有正視照顧者需要，大喊「有誰關愛我們？」；又有輪椅長者不滿照顧者津貼申請門檻高，已領社會福利的市民被排除於外，受惠長生津的兩老亦無從受惠。多個扶貧委員會委員亦有參與討論，認同港府需加快腳步，制定以照顧者為本政策，令被隱形的照顧者「被看見」。

坐輪椅出席的偉叔認為，目前關愛基金雖設照顧者津貼，但申請門檻過高，且港府規定不能...
坐輪椅出席的偉叔認為，目前關愛基金雖設照顧者津貼，但申請門檻過高，且港府規定不能同時領取其他社會福利，批評做法荒謬。 香港01記者陳淑霞／攝影
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由多個民間團體組成的「社福抗貧聯盟」今（17日）於榕樹頭下聯合舉行民間扶貧高峰會，討論照顧者支援政策，多位扶貧委員會委員包括鄺俊宇、鄧家彪、周佩波、劉愛詩、楊綺貞等應邀出席，不少街坊出席反映看法。

坐輪椅出席的偉叔認為，目前關愛基金雖設照顧者津貼，但申請門檻過高，且港府規定不能同時領取其他社會福利，他批評做法荒謬，又指社會上不少個案是以老護老，兩老同時領取長者生活津貼的情況甚是常見，港府將其排除於外並不理想：「照顧工作好辛苦，有少少獎勵都好。」

照顧者梁婆婆則哽咽指，丈夫中風6年，自己需一人分飾多個角色，包括物理治療、職業治療、中醫等，她又形容，照顧者辛酸不可言喻，惟目前港府取態以照顧者為本，背後的照顧者則被遺忘，期望港府可增資源讓他們「抖抖氣」，「如果我們都崩潰，香港的院舍都不知怎麼解決。」

扶委會成員、立法會議員鄺俊宇指，照顧者協助港府分擔院舍負擔，惟諷刺的是他們卻被隱形，他認為，要撼動不近人情的港府，推動照顧者政策，民間需堅實、不可放棄，他以長者綜援風波為例，由於民間聲音強勢，始迫令港府退讓。

另一委員、社聯行政總裁蔡海偉亦認同，要建立照顧者政策，相關統計數據不可或缺，他以幼兒照顧作例子，雖然港府政策回應緩慢，但起碼有數可依，期望未來可整合全港照顧者數字，社聯亦將繼續爭取照顧者政策。

另一委員鄧家彪則指，強積金有對沖，詎料照顧者津貼也被「雙重福利」規限所對沖，他認為，照顧者貢獻良多，協助紓緩院舍壓力，「等同幫政府省錢」，但合資格者每月只得2200元津貼，對照資助院舍水平開支人均萬多元，兩者並不對等。

社福界立法會議員邵家臻則認為，港府僅將照顧者津貼定位為貧窮問題，與民間存有分歧。

文章授權轉載自《香港01》

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